- Reklam -

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) -TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) Sosyal Konut Projesi kapsamında Muğla’da iki gün sürecek 2 bin 600 konutun kura çekimi başladı. Kurada emekli kategorisinden ismi çıkan Hediye Korkut’un (61) 43 yıllık ev hayali gerçek oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ ortaklığıyla yürütülen ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında, Muğla’nın Bodrum, Menteşe ve Fethiye ilçelerinde yapılacak 1369 konut için Menteşe Spor Salonu’nda kura çekimi yapıldı. Heyecanla sonuçları bekleyen vatandaşlar, kuradan isimleri çıkınca büyük sevinç yaşadı.

Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerine yapılacak olan 1231 konutun kura çekiminin ise yarın yapılacağı bildirildi.

43 YILLIK EV HAYALİ GERÇEK OLDU

Kurada emekli kategorisinden ismi çıktığında gözyaşlarına boğulan Hediye Korkut, “2 çocuk annesiyim. 18 yaşında evlendim. Eşimden ayrılalı uzun yıllar oldu. 43 yıldır kirada oturuyorum. Çok mutluyum. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun” dedi.

Engelli kategorisinden kurada adı çıkan Ali Özkaya (33) ise, “İsmimin çıkmasını beklemiyordum, mutlu oldum. Allah herkese ev sahibi olmayı nasip etsin” diye konuştu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -