42’inci İstanbul Maratonu’nda koşucuların kalbi İzmir’deydi

Elif YAVUZ-Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) DÜNYADA iki kıtayı kapsayan tek parkur unvanını taşıyan İstanbul Maratonu bugün koşuldu. Koşucuların kalbi İzmir’deydi. Depremde, Doğanlar Apartmanı’nın enkazında hayatını kaybeden Seda Dinçer’in bir aile dostu da maratonda Seda Dinçer anısına koştu. Koşucular arasında Azerbaycan’a destek için gelenler de vardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve bu yıl N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen 42’nci İstanbul Maratonu sona erdi. Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez halk koşusunun olmadığı yarışta sporcular 42 kilometre için ter döktü. Sporcuların birçoğu İzmir’i etkileyen depremde yaşamı kaybedenler ve depremzede vatandaşlar için koştuklarını belirtti. Her yıl halk koşusunun da olduğu ve renkli görüntülerin yaşandığı maratonda pandemi nedeniyle halk koşusu yapılmadı.

ENKAZ ALTINDA HAYATINI KAYBEDEN SEDA DİNÇER İÇİN KOŞTU

İzmir’i etkileyen depremde Doğanlar Apartmanı’nın enkazının altına kalarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki Seda Dinçer’in aile dostu olduğunu ve bugün Dinçer anısına koştuğunu belirten İsmail Karpuzcu, “Ankara’dan geliyorum. Bugün Seda kızımız için geldim. Seda ablası ile birlikte İzmir’de yaşıyordu. 70 saat sonra vefat etti. Kızımın çocukluk arkadaşıydı. Babası da benim çocukluk arkadaşımdı. Maraton boyunca değişik duygular içerisinde koşacağım. Her yıl Seda’nın da memleketi olan memleketimiz Manisa’ya gider vakit geçirirdik. Bu sefer cenaze için Manisa’ya gittik. Bütün sevenleri, yakınları yanında olduk. Kelimeler bir süre sonra kifayetsiz kalıyor. Orada hayatını kaybeden herkese rahmet diliyorum” dedi.

KOŞUCULARIN KALBİ İZMİR’DEYDİ

Öte yandan 13 kişilik bir arkadaş grubuyla İzmir’den gelen Gürkan Kazancı, “İzmir’den geliyoruz ama içimiz buruk. Birçok koşucu arkadaşımız orada gönüllü olmak için kaldı. Biz de burada İzmir’i tercih edeceğiz” dedi. Koşuculardan Selin Mert de “İzmir’de acılı bir olay yaşadık onun da üzüntüsü var üzerimizde ama sporla iyi şeyler düşünelim istiyoruz. Daha önce de koşmuştum, bugünden beklentimiz sağlıklı bir şekilde bitirebilmek” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE-AZERBAYCAN DOSTLUĞU İÇİN KOŞUYORUM”

Kahramanmaraş’tan gelen Sıtkı Gönen ise Azerbaycan’da yaşanan çatışmalardan etkilenen vatandaşlara destek olmak için geldiğini söyledi. Dostluk pankartı ile 42 kilometre koşacağını belirten Gönen, “Türkiye-Azerbaycan dostluğu için koşuyorum. İstanbul’a bugün koşu için geldim. 42 kilometreyi pankartla koşacağım. Bu beşinci koşuşum olacak. Dostluk için koştuğum için çok heyecanlıyım. Bu 42 kilometreyi Azerbaycan’daki kardeşlerimiz için koşuyorum.

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