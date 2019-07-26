Ve nihayet Merkez Bankası 425 baz puan faiz indirimi yaptı. Faiz % 4.25 aşağı çekildi ve politika faizi %19.75 oldu.





Bence 425 baz puan yeterli değil…

Aşağıda 12 Temmuz yazımda, Merkez bankasının 600 baz puan indirmesi gerektiğini şöyle yazmıştım:

25 Temmuzda merkez bankası toplantısında faizlerin indirimine kesin gözüyle bakılıyor. Fakat daha önemli olan, hangi oranda indirim gerçekleşecek?

Eğer 400 puan civarı bir indirim yapılırsa doları çok yüksek seviyelere, yani 6.5 liranın üstüne çıkarmasının mümkün olacağını ifade ediyor.

Bence, faiz indiriminin asgari 600 baz puan yapılması gerekir.

Nedeni ise, Sayın Cumhurbaşkanı mevcut Merkez Bankası Başkanı’nı neden görevden aldı?

Faiz indirimini yapmadığı için ki enflasyonun suçlusunun da yüksek faiz olduğuna inandığı için.

Herkesin ortak kanaati, eğer faizler 400 baz puan gibi indirim görür ise, doların 6 TL’yi geçeceği yönündeydi. Bence hiçbir mahsuru olmadığı gibi, TL’nin gerçek değerini bulması için değer kaybetmesi gerektiğini düşünüyorum.

Peki, dolar neden tahmin ettikleri gibi yükselmedi?

Dolar ilk anda 5.76’ya çıktı akabinde 5.66’ya geriledi ve piyasa kapanması ile 5.70’ler seviyesinde kaldı.

Yabancı yatırımcılar, geçtiğimiz mart ayında yaşadıkları Londra swap piyasasında TL’nin gecelik faizinin % 1.800’lere çıkması ile büyük zarar ettiklerini unutmadılar.

Yabancı yatırımcıların bir kısmı Türkiye’den çıktı ve artık talepleri yok.

Merkez bankası faiz indirimi, halkın bankalarda TL mevduat hesaplarındaki faiz gelirini azaltacaktır. Yani şu anda aldığı faiz % 23 ise bu getiri % 19’un altına inecektir. Kısa süre içinde bu kaybını anlayan vatandaş belli bir zaman diliminde TL mevduatını döviz mevduatına döndürmeye başlar.

Ve Vatandaş’ın talebi ile dolar en fazla 5.78’e çıkacağını ve stabilize olacağını düşünüyorum.

Fakat bu bir anda olmayacağı için dövize talep anında kendini göstermez.

Baz etkisi ile yaz sonu itibariyle, enflasyon beklentisi tek haneli rakam olacaktır. Ancak sene sonu enflasyon beklentim % 14,5 civarındadır.

Bu durumda, Merkez bankası eylül, ekim ve aralık toplantılarında politika faizinde tekrar indirimler yapacağı açıktır. Bu aylarda toplam indirimi 325 baz puan ( %3.25 ) olacağını düşünüyorum.

Sonuçta, 2019 sonuna kadar toplam 750 baz puan, yani %24’ten % 16,5’a inmiş olacaktır. Toplam 750 baz puan veya % 7,5 olmasını bekliyorum.

Bu varsayımlar, içinde, reel faiz en fazla % 2 olarak değerlendirilmekte. Tabii, bize benzer ülkelerde reel faizler ortalama % 4,4 civarındadır. Bazı ülkelerde % 1 mertebesinde iken Arjantin’de geçen sene % 15 reel faiz görülmüştür.

Esasında, Cumhurbaşkanı’nın hedefi faizleri indirerek, piyasayı canlandırmak esnafın sıkıntılarına bir nebze çare olmak ve özellikle inşaat şirketleri ile Enerji’ye yatırım yapan şirketlerin bankalara olan borçlarını ödeyebilmesine yardımcı olmaktı.

İnşaat şirketlerinin bankalara borcu 276 milyar TL ve Enerji şirketlerinin borcu yaklaşık 167 milyar TL civarı, yani toplam 443 milyar TL’yi bulmakta.

Borçlu olan bu şirketler bankalara borçlarını ödeyemez ise biliniz ’ki bankacılık sektörü zorda kalır. Bu sıkıntıyı aşmak için hükümet 400 milyar TL miktarı bir destek paketi ortaya koymaktaki, “2. İstanbul yaklaşımı” diyebiliriz.

Faiz indirimleri, bugünkü karışık ve belirsiz siyasi ortam içinde olan, Ak Parti’yi bir arada tutması için geçerli bir sebep olabilir.

Son yıl içinde, inşaat sektöründe ipotekli ev satışları nerdeyse % 88 düştü, otomotiv sektöründe düşüş oranı % 50 civarında gerçekleşti.

İşsizlik, ekonomik daralma, talep eksikliği, piyasanın canlanması ve satışların artması için önümüzdeki dönem kredi ve parasal genişleme Hükümet’in hedefi olduğu görünüyor.

Sonuçta, faizlerin yeterli düşük seviyelerde olması elzemdir. Fakat 450 baz puan neden yeterli değildir?

Bankaların ev kredi faizleri % 1.49 ile % 1.71 arasındadır. Bu mevcut faizler ile vatandaşların ev alması mümkün değil. Örnek, 100 bin TL ev için borç alan bir vatandaş, 10 yıllık kredi için ödeyeceği toplam miktar 266 bin TL civarındadır. Yaklaşık borçlandığı miktarın 3 katı.

Bugün, halkın çoğunluğu böyle bir ödeme tablosu içine girmez giremez.

Kamu bankaları, görev zararı yazarak, aylık faizleri % 1’in altına indirebilir ama bu bankaların görev zararları devletin bütçesinden ödenir, sonuçta, halkımız ödemiş olur. Finans sektörü bu tip uygulamalar ile suiistimaller, kayırmalar, siyasi baskılar artar ve sonuçta bu bankalar uluslararası itibarlı bankalar olmaktan uzaklaşır.

Şimdi en önemli problem! Bankaların kredi verecek halleri var mı?

Geri dönmeyen krediler, problemli krediler batık krediler ile ciddi uğraş veren bankalar mümkün olduğu kadar sermayelerini güçlendirme uğraşı verirken, kredi verme konusunda ne kadar iştahlı olacaklar?