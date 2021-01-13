42 yıldır biriktirdiği kapı kilitlerini gelecek kuşaklara tanıtmak istiyor

Nevşehir’de, antika eşya satan 53 yaşındaki Mehmet Yuğuran, 42 yıldır biriktirdiği ve gözü gibi baktığı eski kapı kilitlerini gelecek kuşaklara tanıtmak için müzede sergilemek istiyor.



Çocukluk yıllarında, bakır ustası babasının atölyesinde yardım amaçlı çalıştığı sıralarda bir konağın kapı kilidinin motiflerinden etkilenerek, eski kilitlerden koleksiyon yapmaya başlayan Yuğuran, yıllar içinde onlarcasına sahip oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları Listesi’nde yer alan Yuğuran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilit kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla oluşturulacak bir müze hayaliyle yaşadığını belirtti.

Uçhisar beldesindeki iş yerinde muhafaza ettiği ahşap ve metal kilitlerin aksatmadan tozunu alıp, kontrolünü yapan Yuğuran, ömürlük kilitleri gelecek nesillere çalışabilir halde aktarabilmek için gayret ettiğini dile getirdi.



İş yerindeki eski kilitleri almak isteyenlere farklı şekilde yardımcı olduğunu anlatan Yuğuran, “Bölgemizde eski evler restore edilerek butik otel yapılıyor. Meraklı olanlar buralarda kullanmak için benzer sanatsal görünümlü kilitleri kullanmak istiyor. Ben de kilitlerin benzerini talep edenlere aynısını üretip teslim edebiliyorum.” dedi.

Kilit kültürünün binlerce yıllık tarihi olduğunu ifade eden Yuğuran, Mısır’da ahşap malzemeden yapılan pimli kilitlerin Romalılarca metalden üretilmeye başlandığını, Selçuklu ve Osmanlı döneminde çeşitli figürler işlenerek, estetik görünüme kavuştuğunu kaydetti.

Kilit biriktirmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Yuğuran, şöyle konuştu:



“Kilit günde en azından 10-15 kez ağzımızdan çıkan bir kelime. İnsanoğlu tarih boyunca, saklamaya haiz bir malzeme elde ettiyse bunu kilit altına almak istemiş. Küçükken evimizin karşısında konak vardı. O evin kapı kilidinin çok estetik bir tasarımı vardı. Üzerindeki motifler beni cezbetti. Ben de benzer eski kilitlerden koleksiyon yapmaya başladım. Çocukluğumda yıkılan eski evler vardı, bulmak kolaydı ama şimdi zorlaştı. Koleksiyonluk nitelikte yaklaşık 300 kilidim var. Antikacılık yapıyorum ama müze hedefiyle tuttuğum bu kilitleri satmıyorum. Geçmişten geleceğe kilit kültürünü taşıyan bir köprü olduğumu düşünüyorum. Kimisi kitap okumaktan kimisi pul koleksiyonundan hoşlanır, ben ise kilitlerle haşır neşir olmaktan keyif alıyorum.”