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4 Mayıs 2019
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Restore edilen 400 yıllık su kemerine yazı yazıp, dibinde ateş yaktılar
Restore edilen 400 yıllık su kemerine yazı yazıp, dibinde ateş yaktılar
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400 yıllık su kemerine yazı yazıp, dibinde ateş yaktılar

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Esenler’de bulunan ve 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan tarihi Avasköy Su Kemeri madde ve alkol bağımlılarının mekanı oldu.

5 yıl önce aslına uygun restore edilen tarihi kemerin duvarları, dibinde yakılan ateşler sonucunda simsiyah olurken, taşlarına da sprey boyayla yazılar yazıldı.

Esenler Atışalanı’nda “Yılanlı kemer” olarak da bilenen Avasköy Su Kemeri’nin restorasyonu Esenler Belediyesi tarafından 19 Eylül 2012’de başlatılarak 10 Aralık 2013’te aslına uygun olarak baştan aşağı yenilendi.  16’ncı yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan 400 yıllık tarihi yapı, açılışın hemen ardından madde ve alkol bağımlılarının meskeni oldu. Özellikle son yıllarda daha da artan bağımlılar, hem tarihi esere zarar verdi, hem de kemer çevresinde oturan vatandaşları canlarından bezdirdi. Tarihi yapının hemen dibinde yakılan ateşler sonucu duvarları simsiyah oldu, taşların üzerine sprey boyalarla çeşitli yazılar yazıldı.

YETKİLERİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DE YETERSİZ KALDI

Çevredeki vatandaşlar, tarihi kemerde artan tahribat sonucu durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, kemer çevresini çit ve dikenli tellerle çevirerek bir dizi güvenlik önlemi aldı. Ancak bu önlem de uyuşturucu madde ve alkol bağımlılarının önünü kesmedi. Çitlerin giriş kapısında bulunan asma kilidi kıran gençler, kemerin bulunduğu alana girerek hem tarihi eseri tahrip etmeye, hem de vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Semt sakinleri, özellikle son yıllarda sayıları daha da artan asayiş sorunundan oldukça rahatsız. O vatandaşlardan Nurettin Güven, “Biz rahatsız oluyoruz. Arabalarla dışarıdan gelip içki içiyorlar. Bizim mahallemizin gençleri değil. Biz bunlara karşıyız ve bu duruma kalıcı bir çözüm istiyoruz.”dedi.

“TARİH FALAN KALMADI”

Tarihi eserin önceki halinden daha çok memnun olduklarını söyleyen Yusuf Mirzaoğlu, “Şimdi ki haline bakın, resmen yakıyorlar. Tarih falan kalmadı. Biz mahalleli olarak buraya kısa zaman içinde bir çeki düzen verilmesini istiyoruz. Buraya gelip uyuşturucu kullanıyorlar. Gecenin bir vakti mahalleliyi rahatsız ediyorlar. Arabalarımıza da zarar veriyorlar. Polise haber veriyoruz, polis geliyor ama onlar da çok müdahale edemiyorlar. Burası okula çok yakın, buradan uyuşturucu bile satabilirler. Biz bir an önce buranın bir düzene girmesini istiyoruz artık” ifadelerini kullandı.

“ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ”

Bir başka mahalle sakini Hakime Kazak da, “Geliyorlar, yakıyorlar, içiyorlar, geceleri bağırıyorlar. Çok rahatsız oluyoruz. Genç kızlarımız akşam 9  -10 gibi geliyorlar. Başlarına bir iş gelir diye endişeleniyoruz, korkuyoruz. Ateş de yakıyorlar, daha önce de arabalarını getirip burada çeviriyorlar” diye konuştu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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