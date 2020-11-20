400 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonetten kurtulan baba-oğul, kazayı anlattı

Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM/AKÇAABAT(Trabzon), (DHA) – TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, kontrolden çıkıp 400 metreden uçuruma yuvarlanan kamyonetten son anda atlayarak kurtulan sürücü Şeref Bostan (46) ile yaralanan oğlu Ömer Faruk Bostan (19) kaza anını anlattı. Baba Bostan “Allah’a şükür ikimizin de durumu iyi” dedi.

Kaza, dün, ilçenin Balıklı Yayla yolunda meydana geldi. Şeref Bostan’ın kullandığı 14 KN 709 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı. Şeref Bostan, son anda atlayarak kurtulurken, oğlu kamyonet ile uçuruma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, halatlarla ulaştıkları kaza yerinde, Şeref Bostan ve oğlu Ömer Faruk Bostan’ı yaralı halde buldu. İlk müdahalenin ardından sedyeye alınan baba ve oğlu, halatlarla yolda bekleyen ambulansa taşındı. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede, tedaviye alındı. Baba-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazada yaralanan baba ve oğlu yaşadıklarını anlattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Şeref Bostan, “İnşaatta çalışırken yağmur başladı, işi bırakıp eve döndük. Oğlum bana yaylaya yeni kar yağdığını söyledi. Beraber gidip gezelim, deyince yaylaya çıktık. Yol kaygandı ve sis vardı. Yoldan nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum. Arabadan kendimi nasıl attım, hiç hatırlamıyorum. Uçuruma yuvarlanırken ilk ben atladım. 10-15 dakika sonra 150 metre aşağıda çocuğumu gördüm. Oğlumun yanına gittiğimde yüzüstü yatıyordu. İlk baktığımda yüzünde yaralar vardı. Allah’a şükür ikimizin de durumu iyi. Yoldan geçen bir vatandaş, ambulansı arayarak yardım istedi” dedi.

Ömer Faruk Bostan da “Babamla yeni yağan karı görmek için yaylaya gezmeye gittik. Bir anda yoldan çıktık. Nasıl oldu hatırlamıyorum. Uçuruma yuvarlanmışız. O an babam kendini arabadan attı. Ben atlayamadım. Telefonumdan ses geliyordu. Telefonuma ulaşarak babamı aradım. Şu anda düne göre ağrılarım daha az” diye konuştu.

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