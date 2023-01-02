40 yıldır kiracıydı, kurada adı çıktı

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) – CUMHURİYET tarihinin en kapsamlı konut projesi olarak nitelendirilen TOKİ ‘İlk Evim’ projesinde Hatay’da kura çekimi bugün başladı. Kentte, 5 bin 25 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş 5 Ocak’ta sona erecek. Kurada adı çıkan Alamettin Çekiç (65), “40 yıldır kiracıyım. Çok şükür kura bana çıktı, Rabim herkese nasip etsin” dedi.

Hatay’da TOKİ ‘İlk Evim’ projesinde, 5 bin 25 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş bu gün başladı. 2-5 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek çekilişin ilk gününde, Antakya ve İskenderun ilçesindeki vatandaşlar için kuralar çekilmeye devam ediyor. Noter huzurunda, gün boyunca devam edecek kura çekimleri, Antakya Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

TOKİ konutlarına emekli kontenjanından başvuru yaptığını ve heyecanla kura çekimini takip ettiğini Alamettin Çekiç, “Kendimi bildim bileli kiracıyım, 40 yıldır kiracıyım. Çok şükür kura bana çıktı, Rabim herkese nasip etsin, güzel bir duygu. Sebep olanlardan, başta cumhurbaşkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Vatanımıza, milletimize Rabbim zeval vermesin” dedi. 30 yıldır kirada oturduğunu, TOKİ sayesinde ev sahibi olduğunu söyleyen emekli Gülay Sürer (60) ise, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. (DHA)

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