40 yıl önce mahallenin bulup gömdüğü top mermisi imha edildi

ANKARA'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte laboratuvarlara gelen numune sayısı da büyük oranda azaldı. Numune Yerleşkesi Moleküler Covid-19 Tanı Laboratuvarı Sorumlusu Uzman Doktor Gökçe Güven Açık, "Kasım ve aralık ayları bizim için çok yoğundu. Ama şu an bu tedbirlerin artması ve vatandaşlarımızın dikkatiyle de sayılarımız o zamanlara göre yüzde 60 kadar düştü" dedi.