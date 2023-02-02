40 KIRKYAMA SANATÇISINDAN LÖSEV’E 25.YIL ANI ÖRTÜSÜ

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LÖSEV’in 25’inci yılı dolayısıyla, 40 kırkyama sanatçısı bir araya gelerek, hünerli elleriyle kırkyama sanatını bir araya getirdi ve ‘LÖSEV 25.Yıl Anı Örtüsü’ hazırladı. Kırkyama Sanatçısı Günsu GÜNGÖR, hayır dualarıyla işledikleri anı örtüsünün kanserle mücadele eden çocukları sarıp sarmalaması, uğur getirmesi dileğiyle hazırladıklarını söyledi.

Kırkyama Sanatçısı Günsu GÜNGÖR sahibi olduğu G&C Patchwork Studio’da 40 kırkyama sanatçısı ile birlikte LÖSEV’in 25’inci yılına özel bir anı örtüsü hazırladı. LÖSEV’in Gaziosmanpaşa’da bulunan Akıllı Çocuk Dünyası’nda gerçekleşen etkinlikte, uluslararası ödüllü kırkyama sanatçıları el emeğiyle hazırladıkları anı örtüsünü, LÖSEV ile dayanışmalarının bir göstergesi olarak LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya ÜNVER’e takdim ettiler.

“Cumhuriyetimizin güzel kadınlarına teşekkürler”

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Sanatçı Günsu GÜNGÖR, LÖSEV’e 25’inci yılında uğur getirmesi ve kanserle mücadele eden çocukları sarıp sarmalaması adına 40 kırkyama sanatçısının hayır dualarıyla, anı örtüsünü işlediklerini belirtti. Genel Koordinatör Hülya Ünver ise sanatçılara titiz çalışmaları, dayanışmaları ve emekleri için teşekkür etti. Sadece LÖSEV’in 25’inci yılı değil aynı zamanda Cumhuriyetin 100’üncü yılı olduğunun altını çizen ÜNVER, “Cumhuriyetimizin güzel kadınlarına, çağdaş kadınlarına çok büyük sorumluluklar düşüyor. Başta Günsu GÜNGÖR olmak üzere emek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Siz de gönüllü olabilirsiniz

LÖSEV’e gönüllü olmak isteyenler 0312 447 0660 numaralı telefondan arayarak gönüllü kaydı oluşturabilir www.losev.org.tr adresinden gönüllü kayıt formu doldurarak gönüllü olabilirler.