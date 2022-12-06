40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen liseli Hilal kurtarılamadı (2)

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KALP KRİZİNDEN ÖLEN AĞABEYİNİN YANINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Van’ın Başkale ilçesinde, Çaldıran Anadolu Lisesi’nde kalbi duran Rojda Hilal Demir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Çaldıran Mahallesi’ne getirildi. Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Rojda Hilal’in cenazesi, 5 yıl önce 17 yaşındayken kalp krizinden ölen ağabeyi Nurullah Demir’in mezarının yayında toprağa verildi. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Mustafa Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cengiz Önder, İlçe Emniyet Amiri Edip Kaya, kurum müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı cenazede, arkadaşları Rojda Hilal için gözyaşı döktü. (DHA)

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