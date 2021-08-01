4 yıl önce babasını, şimdi de ağabeyini öldürdü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde, Ramazan Sinan Gezici (49), tartıştığı kardeşi Doğan Gezici (47) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Doğan Gezici’nin, 2017 yılında babası Yahya Gezici’yi (74) de pompalı tüfekle öldürdüğü, ‘taksirle adam öldürme’ suçundan bir süre cezaevinde kalıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Gezici ile şizofreni hastası olduğu öğrenilen ağabeyi Ramazan Sinan Gezici arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Doğan Gezici av tüfeğiyle ağabeyine ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ramazan Sinan Gezici’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gezici’nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Doğan Gezici’nin yakalanması için çalışma başlattı.

4 YIL ÖNCE DE BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Öte yandan, ağabeyini öldüren Doğan Gezici’nin 2017 yılında babası Yahya Gezici’yi de pompalı tüfekle öldürdüğü, ‘taksirle adam öldürme’ suçundan bir süre cezaevinde kalıp, serbest kaldığı ortaya çıktı.

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