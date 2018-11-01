

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4 sektör ve 6 başlıkta yıl sonuna kadar vergi indirimi müjdesi verdi. Buna göre beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna dek sıfırlanacak, mobilyada KDV yüzde 8’e inecek. 1.6 litre ve altı motorlu araçlarda ÖTV 15 puan düşürülürken, ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1’e çekildi. Konutta ise indirimler uzatıldı.

Hürriyet’in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Vergi Denetim Kurulu (VDK) Strateji Değerlendirme Toplantısı’nda gerek enflasyonla mücadeleye destek vermek, gerekse kurdaki etkiyle daralan bazı sektörleri canlandırmak için bazı düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Albayrak 6 başlıkta alınan kararları şöyle sıraladı: “Bunlardan birincisi, konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18’den 8’e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. Bu uygulama 31 Ekim’de bitiyordu, yıl sonuna kadar devam edecek. İkinci olarak, tapu harçlarının yüzde 4’ten 3’e indirilmesi uygulamasını da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlık da mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranını yüzde 18’den 8’e indiriyoruz. Dördüncü başlığımız beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz. Beşinci başlığımız 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15’er puanlık indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz”

TAKİP EDECEĞİM

6 başlıktaki uygulamanın, ekonominin hızlı şekilde hareketlenmesi, piyasanın canlanması için uygulanacağını bildiren Albayrak, indirimlerle hem enflasyonla mücadele hem de istihdam noktasındaki güçlü duruşun devam etmesinin sağlanmasını amaçladıklarını dile getirdi. Albayrak, “Özellikle belirtmek isterim ki uygulanan bu vergi indirimlerinin sağlayacağı maliyet düşüşlerinin, nihai satış fiyatına yansımasını birebir takip edeceğim” dedi.

2500 FİRMA DESTEĞİ

Albayrak, yeni dönemde maliye alanında ortaya koydukları hedeflere ulaşmak için Vergi Denetim Kurulu’nu (VDK) yeniden kurgulayacaklarını dile getirerek, “Mükellef bir müşteriyse ve özel sektör mantığıyla sonuç müşteri memnuniyetiyse inşallah bu çerçeveyi bu anlayış üzerine inşa edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, ağustos ayında başlayan spekülatif ataklara karşı devreye aldıkları aksiyon planlarının etkisiyle birçok ekonomik göstergede pozitif gelişmeler yaşandığını belirterek, “Kurdaki spekülatif dalgalanma sonucu fiyatlarda oluşan köpük olarak tabir edebileceğimiz seviyenin de inşallah ekim ayı enflasyonuyla birlikte kırılmaya başladığını görmeye başlayacağız” ifadesini kullandı. Fiyatlarda normalleşmeyi sağlamak için Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’nı hayata geçirdiklerini hatırlatan Albayrak, “Bugün itibarıyla programa destek veren STK ve firma sayımız 2 bin 500’ü aştı” dedi. Kredi faizlerinde son bir aylık süreçte pozitif gelişmeler olduğunu dile getiren Albayrak, vatandaşlar ve firmaların kredi süreçlerinde sorun yaşamamalarını kişisel olarak takip ettiğine vurgulayarak, “Bu kapsamda bankalarla ilgili sorun yaşayan, sorunu çözemeyen vatandaşlarımız için kurulan ‘0 850 222 23 35’ numaralı çağrı merkezini çok önemli görüyoruz. Buraya gelen şikayetleri bizzat bakanlığımız ve ben takip ediyoruz. Bu süreçte hem bankalar hem reel sektörümüzün hem de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

BEYAZ EŞYADA BÜYÜK DOPİNG

Yıl sonuna kadar klima, buzdolapları, dondurucular, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, elektrikli süpürgeler, ev işlerinde kullanılan gıda öğütücüleri ve karıştırıcıların ÖTV’si sıfırlandı. Beyaz eşyadan alınan ÖTV yüzde 6.7’ydi.

BAKANLIĞA YENİ LOGO

BAKAN Albayrak, basın toplantısı sırasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni logosu da Albayrak’ın arka planında yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan yeni logo ferman ve anahtardan oluştu. Ferman vergiyi anahtar Hazineyi temsil ediyor. Ayrıca etrafında da 16 yıldız da Cumhurbaşkanlığı forsuyla uyumlu.

OTOMOBİL FİYATLARI % 10 TİCARİ ARAÇ % 15 İNECEK

BAKAN Albayrak’ın açıkladığı vergi indirimleri dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre otomobillerdeki ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıyacak. Buna göre değeri 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45 olan ÖTV yüzde 30’a indirildi. 70 bin liraya satılan bir arabanın değeri indirimden önce 120 bin lirayken, indirimden sonra 107 bin liraya düşecek. Değeri 120 bin lira olan bir aracın ÖTV’si yüzde 50’den yüzde 35’e düşürüldü. İndirimden önce 212 bin 400 lira olan bu arabanın satış fiyatı da 191 bin 160 liraya gerileyecek. 21 bin 240 lira ucuzlamış olacak. Resmi Gazete’deki karara göre değeri 120 bin liranın üstünde olan ve ÖTV oranı yüzde 60 olan otomobillerin ÖTV’sinde ise indirime gidilmedi. Hibrit otomobillerin vergisinde de indirim oldu. 85 bin lirayı aşmayanlarda ÖTV yüzde 30, 135 bin lirayı aşmayanlarda da yüzde 35 olarak uygulanacak. 135 bin lirayı aşmayan otomobilin satış fiyatı 238 bin 950 liradan 215 bin 55 liraya düşecek. Bu da hibrit fiyatlarında yüzde 15 indirim getirecek. Ticari araçlarda KDV’nin yüzde 18’den 1’e inmesi de kamyon, otobüs, hafif ticari ve pick-up’ların fiyatlarında yüzde 14-15 indirim sağlayacak.

PAZAR 650 BİN OLUR

Son dönemde kur ve faizlerdeki artışa bağlı olarak çok ciddi bir daralma yaşayan otomotiv sektörü, ÖTV ve KDV indirimiyle son 2 ayda nefes alacak.Sektör temsilcileri bu destekle birlikte son 2 ay için satış beklentilerinin yüzde 40-50 seviyesinde arttığını belirttiler. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Bilaloğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığının verdiği desteğe teşekkür ederken, OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat

Şahsuvaroğlu ise pazarda satışların yoğunlaştığı Kasım-Aralık ayında gerçekleşecek bu indirimin son derece olumlu yansıyacağını belirtti. Şahsuvroğlu, “ÖTV indirimi ile yıl sonu satış rakamlarında 600-650 bin bandının yakalanmasına vesile olacaktır” diye konuştu.