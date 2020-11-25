4 günde 400 ünite kan toplandı

İSTANBUL, (DHA)- Kızılay ile ortak kan bağışı kampanyası düzenleyen Kağıthane Belediyesi, 4 günde 400 ünite kan topladı. Bağışlanan kanlar bin 200 kişiye umut olacak.

Kızılay ve Kağıthane Belediyesi ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenledi. Birçok insanın hayata yeniden bağlanmasını sağlayan kan bağışı kampanyasıyla, kan stoklarının yeterli durumda tutulması hedeflendi. İlçenin birçok farklı noktasında 4 gün boyunca süren kan bağışı kampanyalarında toplam 400 ünite kan toplandı. Kanlar, laboratuvarlarda eritrosit, trombosit ve plazma diye 3 ürüne ayrıştırıldı.1 kişi kan bağışı yaptığında aslında 3 hastaya hayat veriyor. Böylelikle Kağıthane’de bağışlanan kanlar bin 200 insana umut olacak.

“SAĞLIKLI BİR HAYAT İÇİN KAN VERMEYE DAVET EDİYORUM”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ilçedeki kan bağışı çadırlarını gezerek çalışmaları inceledi. Özellikle kış aylarında kan stoklarının azaldığına dikkat çeken Başkan Öztekin, ”Buna bir de pandemi eklenince kan stoklarının önceki yıllara göre daha da azaldığını öğrendik ve böyle bir kampanya başlattık. Bağışta bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor ve herkesi daha sağlıklı bir hayat için kan vermeye davet ediyorum” diye konuştu.