4 çocuk annesi, aldığı hibe destekle ailesini geçindiriyor

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’un Köprüköy ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nurgül Ağkurt (36), hafif yaralama suçundan 1 yıla yakın hapis yattığı cezaevinden çıktıktan sonra 30 bin 400 TL hibe destekle aldığı büyükbaşlarla hayvancılığa başladı. Ağkurt, hem ailesinin geçimini sağlıyor, hem de psikolojik rahatsızlığını unutuyor.

Köpröküy ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesinde yaşayan Nurgül Ağkurt, 2016 yılında çıkan kavgada bir kişiyi yaraladı. Pasinler Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ağkurt, hakaret ve yaralama suçundan 1 yıl 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mayıs 2016’da hapis kararı sonrası cezaevine giren Ağkurt, Mayıs 2017’de tahliye olarak evine döndü. Eşi Hayrullah Ağkurt’la (42) çiftçilik yapan Nurgül Ağkurt, 2019 yılında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün İş-Kur’la yürütülen eski hükümlülerin istihdamı programına müracaat etti. Hayvancılıkla ilgili hazırladığı projesi kabul edilen Ağkurt’a 30 bin 400 TL hibe destek verildi. Eşiyle biriktirdikleri 10 bin lirayı da ilave eden Ağkurt, 5 adet büyükbaş satın aldı. Hayvanların doğurduğu 3 adet buzağıyı satarak elde ettiği geliri ailesinin geçiminde kullanan Nurgül Ağkurt, beslediği hayvan sayısını 8’e çıkardı. Kiraladığı tarlalarda ay çiçeği ekerek biriktirdiği parayla hayvan alan eşi Hayrullah Ağkurt’la birlikte çalışan Nurgül Ağkurt, bütün sıkıntılarının artık geride kaldığını söyledi.

‘SÜTÜNDEN VE YAĞINDAN FAYDALANDIM’

Denetim Serbestlik Müdürlüğü’ne 2019 yılında hazırladığı projeyle başvurduğunu belirten Nurgül Ağkurt, “Hibe destekle 5 büyükbaş hayvan satın aldım. Onlardan doğan buzağıları satarak ailemin geçimi için kullandım. Eşimin destekleriyle 5 olan hayvan sayısı 8’e yükseldi. Hayvanların sütünden, yağından faydalandım. Her geçen gün durumumuz iyiye gidiyor” dedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik rahatsızlık geçirdiği için tedavi gördüğünü anlatan Ağkurt, “Bizim daha önce hayvanımız yoktu. Eşim de tarlalara ayçiçeği ekerek geçimimizi sağlıyordu. 2019 yılında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne müracaat ederek aldığım destekle hayvancılığa başladım. Hayvancılığa başladıktan sonra rahatsızlığım da iyiye gidiyor. Hayvanlarla uğraşmak benim için adeta rehabilite gibi oluyor. Daha 2 yıllık bir tedavi sürecim var. Ama kendimi iyi hissediyorum. Hayvanların doğumlarına yardım ediyorum, beslenmeleri için çalışıyorum. Eşimle birlikte hayvanlarımızla uğraşıyoruz” diye konuştu.

Hayrullah Ağkurt ise hayvancılıkla uğraşan eşinin sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirterek, ekonomik durumlarının da iyi olduğunu söyledi.

’84 HÜKÜMLÜYE DESTEK VERDİK’

Buğdaylı’da yaşayan Nurgül Ağkurt’u ziyaret eden Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Nurgül Ağkurt’un hibe destekle kendi işini kurduğunu ifade eden Ofluoğlu, “Eski hükümlümüz hem kendisi hem de ailesi için güzel bir adım atmış. Tebrik ediyorum” dedi.

Kişileri suçlu davranışa iten faktörler arasında ekonomik nedenlerin de olduğunu ifade eden Ofluoğlu, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere kişileri suçlu davranışa iten faktörler arasında yer alan ekonomik nedenler, kişilerin benlik algısını, sosyal ilişkilerini, toplumsal düzeni olumsuz etkileyebilmektedir. Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak İş-Kur Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2017’den itibaren 84 hükümlümüze kendi işini kurmaya dönük projeyle yardımcı olduk. Proje sayesinde 84 eski hükümlü aldıkları hibe destekle kendi işini kurdu. 84 hükümlünün 3’ü kadın, diğerleri erkek. Hazırladıkları projelere göre destek veriyoruz. Destek tutarı 54 bin liraya kadar çıkabiliyor.”

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