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29 Nisan 2019
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4 ayaklı robot
4 ayaklı robot
Teknoloji Haberleri

4 ayaklı robot ürettiler

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Konya’da yazılım firması Akınsoft-Akınrobotıcs tarafından 2 ayda geliştirilen 4 ayaklı robot projesi ‘ARAT’ görücüye çıktı. Geliştirme sürecinde olan ARAT’ın 10 saatlik kullanım süresi bulunuyor.

Robotun, yük taşıma ve arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılabileceği ifade edildi.

Türkiye’nin tek robot fabrikasına sahip yazılım firması Akınsoft- Akınrobotıcs, 2 ay içerisinde geliştirdiği 4 ayaklı robot projesi ‘ARAT’ın ilk örneğini basın mensuplarına tanıttı. 17 eklemden oluşan ve 86 sensörü bulunan ARAT, 4 ayakla dengede kalabilme ve yürüyebilme özelliğine sahip. 4 motordan oluşan boyun yapısı sayesinde ARAT gelişmiş bir gözlem yeteneğine sahip.

‘2 YIL İÇERİSİNDE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK’

30 kg’lık yükleme/taşıma kapasitesine sahip ARAT’ın nesneleri kaydırmadan yükleme yapabildiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Yüksek Mühendisi Özgür Akın, “Arazide 10 saat kullanım süresiyle tasarlanan ARAT, 4 bacaklı denge unsuru oluşturan bir prototip. Güneş enerjisiyle de bu pil ömrü uzatılabiliyor. Şu an basit arazi şartlarında test ediyoruz. Her geçen gün farklı arazi şartlarında test etmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 2 ay süre içerisinde geliştirdiğimiz bir proje. Yüksek güç üretebilen motorlarımızı da kendi bünyemizde geliştiriyoruz. ARAT şu an prototip aşamasında, 2 yıl içerisinde ürün aşamasına gelebilecek ve seri üretime geçilecek. Üzerindeki kamera sistemiyle adresleme yapabiliyor. Ses sistemiyle etrafı dinleyebiliyor ve ona göre strateji belirleyebiliyor. Bu prototipimizde çok hızlı değiliz ancak bir sonraki serimizde motorların hızlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Hatta dörtnala tabiriyle koşacak şekilde projelerimiz geliştirmeye başlandı” dedi.

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