3’üncü kattan düştü, alkol aldığı duyulmasın diye yaralı halde kaçtı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, alkol alan Engin Kocatürk (19), 3’üncü katın penceresinden düştü. Kocatürk, içki içtiğinin duyulmaması için yardıma gelen arkadaşlarına da gitmelerini söyleyip, yaralı halde kaçtı. Polisin yakaladığı Kocatürk, hastaneye götürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Borazanlar Mahallesi 404’üncü Sokak’ta meydana geldi. Apartman dairesinde arkadaşlarıyla alkol alan Engin Kocatürk, iddiaya göre, hava almak için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kocatürk, 3’üncü kattan beton zemine düştü. Arkadaşları hemen Kocatürk’ün yanına indi. Gencin düştüğünü görenler ise sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine Kocatürk, alkol aldığının duyulmasını istemediğini belirterek, arkadaşlarına gitmelerini söyleyip, yaralı halde kaçtı. Gencin kaçtığını görenler, bu kez polis çağırdı. Kocatürk, Tabaklar Mahallesi Seymen Sokak’ta polis ekiplerince yakalandı. Engin Kocatürk, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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