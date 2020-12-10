3K Enerji Projesi’nde, hedef 1 milyon abone

İSTANBUL, (DHA)- Dicle Elektrik tarafından hizmet bölgesini oluşturan 6 ilde 2018 yılında uygulanmaya başlanan Kayıpsız-Kesintisiz-Kaliteli (3K) Enerji Projesi’ne 2 yılda 630 bin abone dahil edildiği bildirildi. Yeni yılda 1 milyon abonenin proje kapsamına alınması hedefleniyor.

Dicle Elektrik tarafından hizmet bölgesinde enerji kayıplarını ve kaçak tüketimi en aza indirmek, şebeke altyapısını iyileştirmek ve böylelikle abonelere kaliteli hizmet sunmak için 2018 yılında uygulamaya konulan Kayıpsız-Kesintisiz-Kaliteli (3K) Enerji Projesi’ne 630 bin abone dahil edildiği ve projeyle bölgede ‘yüksek verimlilik alanları’ oluşturulduğu açıklandı. Şu ana kadar toplam 2 milyon 50 bin müşterisinin yaklaşık 3’te 1’ini, 3K projesi kapsamına almayı başaran Dicle Elektrik, uygulama alanlarında tahsilat bazlı kayıp ve kaçağı Türkiye ortalamasına çektiğini duyurdu. Hizmet bölgesinin tamamının projeye dahil edilmesi ve yeni yılda 1 milyon abonenin proje kapsamına alınması hedefleniyor.

EN BAŞARILI İLLER DİYARBAKIR VE ŞIRNAK

Dicle Elektrik tarafından bugüne kadar 3K projesinin en başarılı şekilde uygulandığı Diyarbakır ve Şırnak illerinde projeye öncülük eden yöneticilere düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi. Diyarbakır’da düzenlenen törende Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, 3K sorumlusu Sıddık Yılmaz, Şırnak İl Müdürü Tekin Türk ve Şırnak 3K sorumlusu adına Özel Müşteri Saha Müdürü İlter Akıncı’ya plaket verildi.

Törende konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yaşar Arvas 3K projesini şirketin ‘yüz akı’ projelerinden biri olarak tanımladı. 3K kapsamındaki bölgelerde tahsilat bazlı kayıp kaçağı önemli ölçüde aşağıya çekerek Türkiye ortalamasına getirmeyi başardıklarını belirten Arvas, 3K uygulama bölgelerine her sene 200-300 bin abonenin ilave edildiğini söyledi.

“KÖYLERİ DAHİL EDEREK GENİŞLETECEĞİZ”

Arvas, projenin bir sonraki safhasında köylerin olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Proje bölgesinde planlanan yatırımların tamamlandığı yerler olduğu gibi kısmen yapılan ve Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’nin (OSOS) uygulandığı yerler de var. Bu yıl için planladığımız ancak pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelediğimiz çok büyük bir yatırım projemiz var. 3K projesine köyleri de dahil ederek genişleteceğiz. Dolayısıyla 3K bölgesindeki abone sayısı hızlı bir şekilde 1 milyona ulaşacak.”

Törende konuşan Müşteri ve Saha Yönetimi Başkanı Avni Doğan ise, 3K projesinin şirketin vizyon projelerinden biri olduğunu belirterek, “Bu bölgedeki abone sayısını 1 milyona çıkardığımızda artık kayıp ve kaçakla mücadelede çok ciddi bir eşiği de aşmış olacağız” dedi.