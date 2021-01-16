3D yazıcıyla protez bacak takılan köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da enfeksiyon sonucu sol ön bacağı kesilen ve 3D yazıcıyla yapılan protez bacakla yürümeye başlayan ‘Jack’ isimli köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.

Kavak ilçesinde yaklaşık 3 ay önce görevliler tarafından ön iki bacağı kırık halde bulunan köpek, tedavi için Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Merkezi’ne getirildi. Bacağında enfeksiyon olduğu belirlenen köpek tedavi edildi. Ancak köpeğin sol ön bacağı kesilmek zorunda kaldı. Veteriner hekim Emre Pınar tarafından tedavisi yapılan ‘Jack’ isimli köpeğe, 3D yazıcıdan üretilen protez bacak takıldı. Yeniden yürümeye başlayan Jack’in sahiplendirilmesi için hayvanseverler aranıyor.

‘SAHİP BULABİLİRSEK ÇOK MUTLU OLACAĞIZ’

Veteriner Hekim Emre Pınar, Jack’ın uzun süren tedavi sonrasında bir bacağını kurtarabildiklerini, diğer bacağını ise almak zorunda kaldıklarını belirterek, “Köpeğimizin hayatını daha iyi bir şekilde idame ettirebilmesi için protez bacak tasarlayıp, 3D yazıcı ile ürettik. Köpeğimize protezini taktık. O da mutlu biz de çok mutluyuz. Amacımız köpeğimizi daha kolay sahiplendirmek. Ona bir ev, sıcak bir ortam bulmak istiyoruz. İnşallah ona bir sahip bulabilirsek çok mutlu olacağız. Sahiplendirilmesi için şu an hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir açık yarası yok. Sahiplenecek olan kişilerin bakımı ile ilgili çok düşünmeleri gerekmiyor. Öyle bir durumu yok. Protez bacağını arada bir çıkarmaları gerekiyor. Bu da kolay bir şekilde yapılabilir. Sağlığı gayet yerinde köpeğimizin” dedi.

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