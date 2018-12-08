1981 yılından bu yana, Türk halk kültürüne önemli hizmetlerde bulunan kişi ve kuruluşları, Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu ödüllendirmektedir. Geliştirmek için araştırmanın şart olduğu bir bilim gerçeğidir. Bu gerçeği görenler ,çağın gereklerini yakalayarak başarıya ulaşırlar. Türkiye Cumhuriyeti, temeli halk kültürü olan kültür üzerine kurulmuştur.
TÜRK HALK KÜLTÜRÜNE HİZMET ÖDÜLLERİ-2018 töreni , Türk Tarih Kurumu(Kızılay sok No:1-Sıhhıye/Ankara) salonunda, 22 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 14.00 ‘de yapılacaktır. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Genel Başkanı Prof.Dr.İrfan Ünver NASRATTINOĞLU, bir çağrı yaparak, basın mensuplarını ,ödül alanları ,halk kültürüne gönül ve emek verenleri ve tüm ilgilileri bu geleneksel anlamlı törene davet etmiştir. Sayın başkan dostumuz İrfan beyi ve ödül alanları kutluyorum. Halk kültürü alanında bilimsel örnek hizmetlerini, 1955 yılından başlayarak 68 yıldır özgün ve yetkin bir şekilde kanıtlamış olan “Türk Kültür Araştırmaları Kurumu” ve genel başkanı sayın Nasrattınoğlu’nun “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri” listesine alınarak değerlendirileceğini umut etmekteyim. Yurt içinden ve dışından çok sayıda katılımcı ile yıllardır yapılmaya devam etmekte olan ve yıllar önce benim de almaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum , bu halk kültürüne hizmet ödülleri törenine, tüm yerel ve ulusal basın mensuplarının katılarak sonuçları değerlendirmeleri en önemli , öncelikli bir kültür ve basın hizmeti olarak düşünülmelidir. ÖDÜL ALACAK OLANLAR:
İbrahim BALTALI (Yunanistan)
Hatice GÜLENSOY
Ayhan KALKAN
Ramazan KIVRAK
İvanna KÖKSAL (Moldova-Gagauzya)
Prof.Dr. İrfan MORİNA (Kosova)
Gülten ABDULA – NAZARE (Romanya)
Prof.Dr. Nebi ÖZDEMİR
Hasan ÖZPUNAR
Kadir PÜRLÜ
Mehmet TÜTÜNCÜ (Hollanda)
Prof.Dr.Meliha Demet ULUSOY
Dr. Mehmet YARDIMCI Yurt içinden ve dışından çok sayıda katılımcı ile 38 yıldır yapılmaya devam etmekte olan ve yıllar önce benim de almaktan büyük onur ve mutluluk duyduğum , bu çok değerli halk kültürüne hizmet ödülleri törenine, tüm yerel ve ulusal basın mensuplarının katılarak sonuçları değerlendirmeleri en önemli , öncelikli bir kültür ve basın hizmeti olarak düşünülmelidir.
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