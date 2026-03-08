Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, üniversitenin kurucusu Mehmet Haberal, Rektör Hakan Özkardeş, Müjde Ar’ın eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programın başlangıcında Müjde Ar’ın rol aldığı filmlerden kesitler gösterildi. Ardından moderatörlüğünü Ayşen Gaye Makiniz’in yaptığı “Kadın ve Sanat” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

“364 gün erkeklerin olsun, 1 gün bizim olsun”

Söyleşide konuşan Müjde Ar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne ilişkin esprili ama anlamlı bir mesaj verdi. Ar, “364 gün erkeklerin olsun, 1 gün bizim olsun” sözleriyle salondan büyük alkış aldı.

Aşk-ı Memnu ile gelen şöhret

Müjde Ar, sanat yaşamına ilişkin anılarını da paylaştı. Ar, Halid Ziya Uşaklıgil’in ünlü romanından uyarlanan 1975 yapımı Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı “Bihter” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındığını belirtti. Bu rolün ardından sinemaya geçtiğini ifade eden Ar, özellikle 1980’li yıllarda rol aldığı filmlerle Türk sinemasında kadın karakterlerin temsilinde önemli bir değişime katkı sağladığını söyledi.

Kadın cinselliğine farklı bir bakış açısı getiren yapımlarda yer aldığını dile getiren Ar, bu filmlerle sinemada kadın kimliğinin daha özgür ve güçlü biçimde anlatılmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Annesi Aysel Gürel için senaryo yazıyor

Ar, söyleşide ayrıca annesi, söz yazarı ve şair Aysel Gürel’i anlatan bir senaryo kaleme aldığını da açıkladı. Gençlere tavsiyelerde bulunan Ar, sanatla ilgilenmenin ve çok okumanın önemine dikkat çekti.

Gençler için rol model olarak ise Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı gösteren Müjde Ar, konuşmasını Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle tamamladı.

Müjde Ar’a teşekkür plaketi

Programın sonunda Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından Müjde Ar’a Başkent Üniversitesi seramik atölyelerinde üretilen özel bir hediye ve çiçek takdim edildi.

Etkinliğin ardından Haberal, Müjde Ar ve eşi Ercan Karakaş’a kampüs içerisinde bulunan Atatürk Evi’ni gezdirdi. Cumhuriyet’in 75’inci yılı anısına yaptırılan Atatürk Evi’ni ilgiyle gezen Ar ve Karakaş, anı defterini de imzaladı. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Müjde Ar, etkinliğin ardından Başkent Üniversitesi ve Prof. Dr. Mehmet Haberal’a teşekkür ederek kampüsten ayrıldı.