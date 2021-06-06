350 gram meme tümörü bulunan kediye ameliyat

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde 350 gram ağırlığında iki parça meme tümörü taşıyan 3,5 kilo ağırlığındaki kedi, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

İlçede vatandaşlar tarafından beslenen sokak kedisi, kısırlaştırıldıktan sonra metabolizma sorunları yaşamaya başladı. Memelerinde şişkinlik oluşan kedi, yalancı gebelik şüphesiyle Osmaniye merkezindeki özel bir veteriner hekim kliniğine götürüldü. Meme tümörü teşhisi konulan kedi, 2 veteriner hekim tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 2,5 süren operasyonun ardından kedinin meme bölgesindeki 2 parça 350 gramlık tümör, elektrokoter yoluyla kanamasız şekilde alındı. Tedaviye kısa sürede cevap veren kedi, rahatlıkla beslenmeye ve yürümeye başladı.

‘ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR’

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, kediye erken müdahale ettiklerini kaydetti. Laçinbala, “Deri bütünlüğünü 52 ip ve 27 çelik straptel ile sağladığımız operasyonda portakal büyüklüğünde tümör çıktı. Bu tip olgularda ivedilik ve doğru teşhis çok önemlidir. Bize emanet edilen bu canlarımızın acı çekmemesi için anormal değişikliklerde hemen hekiminize başvurun. Erken teşhis can kurtarır” dedi.

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