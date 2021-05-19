33 suçtan aranıyordu, babasının evinde yakalandı

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de, ‘dolandırıcılık’, ‘tehdit’ ve ‘şantaj’ dahil 33 suçtan aranan Kamil Koç, jandarma ekiplerince babasının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskişehir’in yanı sıra Bursa ve İstanbul’un da aralarında bulunduğu farklı illerde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan Kamil Koç’un Alpu ilçesindeki babasının evinde saklandığı bilgisine ulaştı. Savcılık izniyle eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Koç’u gözaltına aldı. Koç’un, 27’si ‘dolandırıcılık’ olmak üzere ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘şantaj’ dahil 33 suçtan arandığı tespit edildi. Açık cezaevi firarisi olduğu da belirlenen Koç, Alpu Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Beylikova Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -