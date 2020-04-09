Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken öte yandan da ilçemizi yaza hazırlıyoruz. Menekşe dikim mevsimi olduğu için ilçemizdeki parklarımıza ve yürüyüş yolu kenarlarına 33 bin adet menekşe dikimi yapacağız. Antalya’dakinden fazla şelale Isparta’dakinden fazla gül olan Keçiören’i rengârenk bir kent haline getiriyoruz” dedi.

PEYZAJ ÇALIŞMALARI HIZ KAZANDI

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü çevre düzenleme ve ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra ilçede bulunan parklarda çiçek dikim çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal alanlara, yürüyüş yolu kenarlarına ve çocuk oyun parklarına toplamda 33 bin adet menekşe dikimi için çalışma başlatıldı. Menekşe dikiminin gerçekleştirildiği noktalarda oluşan görsel şölen ise daha şimdiden Keçiörenli vatandaşları kendisine hayran bıraktı. Belediye ekipleri aynı zamanda çimleme, çim biçme, ağaç budama ve peyzaj düzenlemeleriyle daha estetik bir Keçiören için çalışmalarına hız kazandırdı.

“PARKLARIMIZ ÇİÇEKLERİN GÜZELLİĞİYLE GÖNÜLLERİ RENKLENDİRİYOR”

Keçiören’i daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için mesai mefhumunu ortadan kaldırarak gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın betonarmelerin arasında sıkışıp kalmasına gönlüm razı olmuyor. Bu bakımdan Ankara’nın en gözde dinlenme alanlarından biri olan Atatürk Botanik Parkımızı yaptık. Vatandaşlarımız burada sabah sporunu yapabiliyor, isteyen vatandaşımız parkımızda oturarak doğayla iç içe keyifli vakit geçirebiliyor. Sadece Atatürk Botanik parkımız değil diğer parklarımız da yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle gönülleri renklendiriyor” dedi.

“YEŞİL KEÇİÖREN, YEŞİL ANKARA, YEŞİL TÜRKİYE”

Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra Keçiören’de başlatılan ağaçlandırma seferberliğine de dikkat çeken Başkan Altınok, şunları kaydetti:

“Ağaçlandırma ile ilgili sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk ve ağaçlandırma seferberliğimizi başlattık. Keçiören’imizi ağaçlandırarak ve yeşillendirerek daha yaşanabilir hale getireceğiz. 2 yıl içerisinde bütün sokaklarımızın tamamında ağaçlandırma çalışmamızı tamamlamış olacağız. 10 yıl sonra Keçiören, Türkiye`nin en yeşil kenti olarak anılacak. İlçemiz, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından da Türkiye’de ilk sırada yer alacak. Ağaçlandırma seferberliğimizin sloganı, ‘Yeşil Keçiören, Yeşil Ankara, Yeşil Türkiye’dir.”​