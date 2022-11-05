33. Ankara Film Festivali Başladı

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33’üncüsü düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali başladı. Bir hafta sürecek organizasyonda Beyaz Perde’nin belirli filmleri seyirciyle buluşarak yarışıyor. Festivalin ilk günü Zülfü Livaneli, Farah Zeynep Abdullah gibi isimler ödül aldı. Çocuklara yönelik filmler de bulunurken 25 TL’den başlayan biletlerin biteceği öngörülüyor.

Hazal Ergen/Ankara

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası 33. Film Festivali, MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilen törenle açıldı. Festival’in Onur Ödülleri’nin sahiplerine takdim edildiği ve organizasyon programlarının tanıtımının yapıldığı etkinlikte Zülfü Livaneli şarkıları ile konser verdi.

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Onur Ödülü Heyecanı

Ulusal Filmler, Özel Gösterimler, Dünya Sineması gibi bölümlerle beraber toplam 76 film sergileneceği bildirildi. Yazar, müzisyen, senarist, yönetmen Zülfü Livaneli’ye, Aziz Nesin Emek Ödülü; orkestra şefi Rengim Gökmen, Sanat Çınarı Ödülü; çevirmen, yazar, gazeteci Sevim Okyay’a takdim edildi. Bu yıl iki ayrı alanda başarılı olmuş sanatçıya Vakıf Özel Ödülü verildi. Sayısız rolde unutulmaz performanslara imza atan oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve sinema yazarlığı ile başladığı kariyerinde yapımcı, yönetmen olarak devam eden Ceylan Özgün Özçelik’e açılış töreninde sunuldu.

Biletler Tükeniyor

33. Ankara Film Festivali biletleri www.biletinial.com üzerinden ve Büyülü Fener Kızılay Sineması 11.30 seansı 25 TL, kısa ve belgesel film gösterimleri öğrenci ve 60 yaş üstü için 35 TL, tam biletler 45 TL olarak satışa sunuluyor. Birçok seans için biletlerin tükenmek üzere olduğu aktarılıyor. Festivalin gösterim çizelgesine internetten ulaşılabileceği bildiriliyor.

İki Sinema Üstadı Unutulmuyor

33. Ankara Film Festivali’nin, bu yıl aramızdan ayrılan iki önemli ismi, filmlerle anacağı belirtiliyor. Sinema yazarı Murat Özer anısına Cicim filminin gösterimi ve öncesinde panel düzenleneceği açıklanıyor. Adını sinemayla duyuran Agah Özgüç anısına da Perdede Işık adlı belgesel filmi Olkan Özyurt sunumu ardından sahneye çıkacak, sonrasında söyleşi yapılacağı aktarılıyor.

Ünlüler Jüri Koltuğunda

Yönetmen ve Senarist Pelin Esmer’in başkanlığını yaptığı Ulusal Uzun Film Yarışması Jürisi Müzisyen Can Atilla, Görüntü Yönetmeni Feza Çaldıran, yazar İlhami Algör, Kırmızı Oda, Çemberimde Gül Oya gibi projelerle bilinen Oyuncu Melisa Sözen, Akademisyen Özlem Köksal ve Oyuncu Serdar Orçin olarak karşımıza çıkıyor.

İlk veya ikinci filmini çekecek yönetmenlerin ulusal uzun kurmaca projeleriyle yarıştığı Proje Geliştirme Desteği jürisinde de Yapımcı Armağan Lale, Yönetmen, Yapımcı, Senarist Tufan Taştan ve Yapımcı Yamaç Okur yer alıyor.

Filmler Yarışıyor

2022’de ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül alan ve yılın en iyi filmlerinden oluşan Ankara Film Festivali Ulusal Uzun Film Yarışmasındaki filmler şöyle belirlendi:

Bana Karanlığını Anlat-Gizem Kızıl, Bomboş-Onur Ünlü, Çilingir Sofrası Ali Kemal Güven, Ela ile Hilmi ve Ali-Ziya Demirel, Kabahat-Ümran Safter, Kar ve Ayı-Selcan Ergun, Karanlık Gece-Özcan Alper, Kurak Günler-Emin Alper, Mukavemet-Soner Caner, Suna-Çiğdem Sezgin.

11 Kasım’da ‘Festivalin En İyileri’ne ödülleri Cer Modern’de düzenlenecek Festival Ödül Töreni’nde takdim edileceği aktarılıyor.

Festivalde Ücretsiz Etkinlikler

Organizasyon kapsamında bazı etkinliklerin ücretsiz düzenleneceği bildirildi. Bu etkinlikler şöyle sıralanıyor:

5-6 Kasım: Burak Göral’la ‘Çocukla Sinema’ 11.30 Büyülü Fener Sineması- Kızılay 2.Salon

8 Kasım: Görüntü Yönetmenleri Derneği Paneli; ‘Geleceği Görmek’ 16.30 Büyülü Fener Sineması Kızılay -4. Salon

Murat Özer Anısına Paneli; Büyülü Fener Sineması Kızılay- 19.00 3. Salon

9 Kasım: Elif Ergezen ile ‘Çocuklarla Stop Motion Atölyesi’ Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Gülten Akın Salonu 17.00

Avrupalı Kimdir? Farklılıklarla Bir Araya Gelmek Büyülü Fener Sineması Kızılay- 4. Salon 19.00

10 Kasım: Sinema Eğitiminde Yeni Yollar Büyülü Fener Sineması Kızılay-4. Salon 16.00

Burak Göral ‘Çocuklar İçin Film Seçme Rehberi’ Büyülü Fener Sineması Kızılay-19.00 4. Salon