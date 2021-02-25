32’nci Vergi Haftası Kutlanırken

İnsan Devlete vergilerini, sevgilisine bir buket çiçek verir gibi ödemelidir.

F. Leopold Novalis

Bu yıl 32’nci vergi haftası kutlanıyor. Vergi hukukumuza 1985 yılında yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi uygulaması ile verginin önemi, ekonomi içindeki yeri yurttaş belleğine ve gündemine iyice yerleşti. Vergi haftası da bu bilinci yerleştirmek için 30 yıldır çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



2021 YILININ VERGİ HAFTASI NE ZAMAN?

1990 yılından bu yana kutlanan vergi haftası bu yıl Şubat Ayının son haftası olan 22-28 Şubat tarihleri arasında kutlanacaktır.

Hafta kapsamında vergi bilincinin halkta ve özellikle çocuk ve genç kuşaklarda oluşturulması, toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amaçlarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile önceki yıllarda olduğu gibi pandemi koşullarında kutlanacaktır.



KUTLAMALAR NASIL YAPILIYOR

Halkta ve özellikle de çocuk ve gençlerde vergi bilinci oluşturmak için panel, toplantı, yazılı ve görsel medyada etkinlikleri, okullarda kompozisyon ve resim yarışmaları tiyatro gösterileri Gelir İdaresi Başkanlığı organizasyonunda vergi dairesi başkanlıkları, vergi daireleri ve bağlı mal müdürlüklerinde düzenlenmektedir. Ziyaret edilen okullarda öğrencilere konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken üzerinde vergi haftası yazılı çeşitli defter kalem gibi hediyeler de verilmektedir.

Ayrıca, en yüksek vergi bildiriminde bulunan mükelleflerden randevu alınarak işyerlerinde ziyaret edilmektedir.

Esnafın, tüccarın, sanayicinin ve mesleki kuruluşların bağlı oldukları odaları, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir odaları, barolar ve emek örgütü sendika ve konfederasyonları ile bunların dernek, vakıf ve konfederasyonları ziyaret edilerek verginin önemi, ekonomi içindeki yeri ve belge düzeni ile yurttaşların uyulması gereken konular ilgililer tarafından muhataplara anlatılmaktadır.



HANGİ ETKİNLİKLER YAPILIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerin bazıları;

Türkiye genelinde, beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren gönüllü, uyumlu seviyesi yüksek mükellefler vergi dairelerinde oluşturulan heyetler tarafından işyerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetlere yönelik görüş ve önerileri alınmasına,

Genç girişimcilere vergi konularında bilgilendirme yapılacak ve “Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki” broşürü dağıtılması,

Üniversitelerde stantlar kurulması, vergi bilinci, kayıt dışı ekonomi, istihdam, kariyer imkanları vb. konularda bilgilendirme yapılması,

81 ilde öğrenciler okullarında ziyaret edilerek vergi konusunda bilgilendirmeler yapılması,

Türkiye genelindeki okullarda Millî Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa Vergi Bilincini Geliştirme Eğitimleri yapılması,

Şeklinde gerçekleşmektedir.

Günümüzde her şeyden vergi alınıyor. Martin Lüher’in dediği gibi; ‘’ düşüncelerden vergi alınmaz.’’

Yaşamakta olduğumuz bu pandemi günlerinde bile vergisini tam ve zamanında ödeyerek Ülkemizin gelişmesine katkı sağlayan tüm yurttaşlarımızın ve gece gündüz Devlet’in bir kuruşu için çaba sarf eden vefalı vergi emekçilerinin vergi haftası kutlu olsun.