328 tarihi eseri 65 bin dolara satmak isterken yakalandılar

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 65 bin dolara 328 tarihi eseri satmaya çalışan 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Çınar ilçesinde oturanların ellerinde bulundurdukları çeşitli tarihi eserleri 65 bin 500 dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi edindi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Çınar ilçe merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonla tarihi eserleri satmaya çalışan 4 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 315 sikke, 2 bronz kemer, 2 ok ucu, 2 yüzük, 5 obje, toprak küp ve bronz kase olmak üzere toplam 328 tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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