32 KİŞİNİN ÜYELİĞİ AHİRETTE DE DEVAM EDİYOR

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Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şadi Özbingöl,” Telekom, SGK, Çalışma Bakanlığı bize sayıları gönderdi. Biz bu sayıları eşleştirdiğimiz zaman Telekom ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine göre Telekom’da çalışmayan 1271 kişi var fakat üye olarak görülüyor. Bu kişilerin arasında ise 32 kişinin vefat ettiğini gördük” dedi.

ALİ BARAN FAYIK

Türk Telekom’dan emekli olan 1271 kişinin ve 32 kişinin vefat etmesine rağmen üye yapılarak Toplu İş Sözleşme yapma yetkisinin Türk-İş’e bağlı Haber-İş Sendikasına verilmesinin ardından Öz İletişim- İş Sendikası tarafından hukuka aykırı davranıldığı gerekçesiyle Çalışma Bakanlığına dava açtı.

‘İMKÂNSIZ ÜYE SAYISI VAR’

Açığa çıkarılan tartışmalı üye sayısı hakkında gazetemize konuşan Öz İletişim-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şadi Özbingöl,” Sendikalar Çalışma Bakanlığı’ndan yetki alabilmek için başvuruda bulunur. Ardından çoğunluk tespiti gelir ve itiraz olmazsa 15 gün içinde yetki belgesi verilir. Biz sendika olarak bir önceki dönemdeki yetki belgesine baktığımızda Türk Telekom’da çalışan sayısının 18 bin olduğunu, sendikalı ise 11 bin 600 kişi olduğunu gördük ve bu kadar üye sayısının imkânsız olacağını düşündük” dedi.

‘ÖLEN 32 KİŞİNİN ÜYELİĞİ DEVAM EDİYOR’

Türk Telekom’da 10 bin kişi kapsam içi olarak göründüğünü ve çalışan sayısının 16 bin kişi olduğunu ifade eden Özbingöl,” Bunun 10 bini sendikalı ve 6 bin kişi sendikasızdır. Yani kapsam dışı olarak görünüyor. Ortaya çıkan 1600 farkın nereden geldiğini öğrenmek için bir araştırma yaptık. Bu araştırma kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sistemlerini 4/A ya göre ayarlamış ve burada bir sıkıntı yok. Temel sıkıntı Telekom’da özelleştirmeden gelen memnuniyetliği olan 4/C ‘li var. Yani emekli sandığına bağlı olanlar söz konusu. Emekli sandığına bağlı personeller Çalışma Bakanlığı’nın sistemlerinde düzenlenmiyor. Yani 4/C ‘yi güncellemiyor. Biz bu durumu üç kere bakanlığa bilgilendirdik ve on iki kişiyi örnek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilettik ve o kişileri düzelttiler. Fakat yetkiyi karşı tarafa verdiler ve bizde bu duruma itiraz ettik. Yargıya başvurduk. Telekom, SGK, Çalışma Bakanlığı bize sayıları gönderdi. Biz bu sayıları eşleştirdiğimiz zaman Telekom ve Çalışma Bakanlığının verilerine göre Telekom’da çalışmayan 1271 kişi var fakat üye olarak görülüyor. Bu kişilerin arasında ise 32 kişinin vefat ettiğini gördük. Avukatlarımız bu 32 kişinin vefat ettiğini UYAP kayıtlarından tek tek teyit etmiştir. Yetki tespitinin 209 fazla üye ile yapıldığı göz önüne alınırsa aslında Haber iş sendikası yetki sayısının tam olarak 1062 üye altındadır” dedi.

‘SİSTEM AÇIĞI VAR’

Özbingöl,” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sisteminde ilk başta 18 bin Telekom çalışanı görünüyordu. Telekom ise 16 bin kişinin çalıştığını deklare etti. Kendi sistemlerinden 16 bin yapmak için iki bin kişiyi sildiler. Bu silinenler arasında kapsam dışı dediğimiz 1300 kişiyi işveren vekili diye silmişler. Aslında burada bir sistem açıklığı var. Daha önce üye olmuş kişiler emekli olduktan sonra sistemden düşmesi gerekirken düşürülmüyor. İşten çıkarılanlar hemen üyeliği düşürülürken 4/C’li olanlar düşürülmüyor. Tüm sistem 4/A ya göre işliyor” diye konuştu.

Vefat etmiş ama listede aktif üye olan 32 merhumun isimleri :

Ab….. El…..

Al….. Ay…..

Al….. Bi…..

Ce….. Be…..

Er….. Ka…..

Fi….. Ku…..

Ha….. Mu…..

Ha….. Kı…..

Ha….. To…..

Me….. Ba…..

Me….. Ba…..

Me….. Er…..

Me….. Kö…..

Me….. Yı…..

Mu….. Ha…..

Mu….. Is…..

Na….. Gü…..

Nu….. Du…..

Nu….. Çe…..

Re….. Bi…..

Rı….. Er…..

Se….. Ak……

Se….. Ko……

Se….. Uy…..

Yü….. Ak……

Çe….. Ay……

Öz….. Yı……

İb…… Di……

İb….. Er……

İb….. Çe…..

İl…… Sa…..

İs….. Ti…..

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