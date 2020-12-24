31 Aralık’ta bir aylık olacak kızı için 31 adet Milli Piyango bileti aldı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de yılbaşı geleneği olan Milli Piyango bilet satışı devam ediyor. İş adamı Batuhan Böçek, 1 Aralık’ta dünyaya gelen ve 31 Aralık’ta bir aylık olacak kızı Ada’nın şansına 31 tane Milli Piyango bileti aldı.

Çanakkale’de Milli Piyango’nun yılbaşı büyük ikramiyesinin tam 100 milyon lira olması bilet satışlarını artırdı. Milli Piyango biletini alanların kimisi kendi adına kimisi de uğuruna güvendikleri yakınlarının adına alıyor. 100 milyon liralık büyük ikramiyenin ‘Talih kuşunun kime çıkacağı heyecanıyla vatandaşlar çeyrek bileti 25, yarım bileti 50, tam bileti ise 100 TL’den satın alıyor. Çanakkale’nin iş adamlarından Batuhan Böçek de yılbaşı biletini henüz bir aylık olan kızı Ada’nın uğruna inanarak aldı. Böçek, Ada’nın doğduğu tarih olan ve aralık ayının 31 günü için birer bilet aldı.

‘KIZIM ADA’NIN ŞANSINA GÜVENİYORUM’

Batuhan Böçek, “Kızım Ada’nın şansına yılbaşı bileti aldım. Her güne bir tane olmak üzere 31 adet yılbaşı biletim var. 31 Aralık’ta kızım 1 aylık olacak. Umutluyum, Ada hayatımdaki en büyük şansım. 100 milyon TL büyük ikramiye. Biz, 31 tane çeyrek bilet aldık. Bize 25 milyon TL düşer. O para da, bizim 7 sülalemize yeter” dedi.

Yılbaşı için çeyrek bilet alanlardan Süleyman Karakaş ise, “Derler ya; ‘Çıkmadık candan umut kesilmez’ biz de inanıyoruz. Olur ya çıkarsa çocuğumuza bırakırız. Bizim en büyük dileğimiz; Allahtan sağlık” diye konuştu.

Yılbaşı geleneği büyük çekiliş için Mehmet Bozkurt da, 10 tane çeyrek bilet aldığını belirterek, “Bana çıkmasını isterim. O zaman hayatım çok değişecek. Çıkmazsa aynı hayatımızı yaşamaya devam edeceğiz. Umudumuz var. Olmasaydı yılbaşı için Milli Piyango bileti almazdık” diyor.

‘VATANDAŞIN UMUDU VAR’

Her yılbaşında geleneksel olarak ‘büyük ikramiye hayalleri’ kuran Çanakkalelilerin ilgisinden memnun olan bilet satcısı Ahmet Kıvan Başoğul, “Umutlar büyük. Kimisi büyük ikramiye ile yatırım yapacağını kimisi de hiçbir şey yapmadan sadece dünyayı gezeceğini umut ediyor” dedi. Aldıkları 10 bin çeyrek bileti bitireceklerini kaydeden Başoğlu, “Çeyrekler 25 lira olmasına rağmen bitmek üzere. Sabah 10.00’da çarşı merkezine geliyorum; saat 18.00’e kadar son bir haftada günde ortalama 500 ile 1000 adet arasında bilet satıyorum. Elimdeki tüm biletlerin tükeneceği kesin” dedi.

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