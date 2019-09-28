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      Hamilelik döneminde bebeğinizle konuşun

      Editör -
      Hamilelik döneminde anne ile bebek arasındaki iletişimin bebeğin tüm hayatını etkilediğini belirten Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, sevgi dolu bir nesil...
      Güncel Haberler

      30 yıllık öğretmene okulda saldırı

      Editör -
       MERSİN’de sınıf öğretmeni 30 yıllık eğitimci Nigar Özçelik (50), öğrenci velisinin saldırısı sonucu darbedildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Özçelik'in şikayeti üzerine saldırıyı gerçekleştiren veli...
      Kültür-Sanat Haberleri

      Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi

      Editör -
      Adana'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında ünlü komedyenler Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, Yeşilçam'ın unutulmaz sahneleri...
      Güncel Haberler

      Deprem endişesi taşıyan birçok vatandaş camii bahçelerinde sabahladı

      Editör -
      İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken,...
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