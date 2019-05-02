30 Yıllık İmar Kangrenine Son Veriyor Sözüm Söz

Başkan Yavaş İmar geçen yol altı için ruhsatların hemen verilmesini, yol üstü için de 5 binlik imar çalışmalarının hemen başlatılması talimatını verdi.

Yerel seçimlerde adaylar söz verme noktasında birbirleriyle yarıştı. Seçim bitti sıra verilen sözleri hatırlamaya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mazbatasını alır almaz iş başına koyuldu. Mahalle mahalle, köy köy gezen Yavaş verdiği her sözü yerine getirme noktasında son derece kararlı.

Seçim çalışmaları kapsamında 30 yıldır imar problemleriyle boğuşan Mühye(Yeşilkent), Karataş ve İmrahor mahallelerine ziyarette bulunan Yavaş buradaki konuşmasında seçilmesi halinde kangren haline dönüşen imar problemlerini çözüme kavuşturacağı sözünü muhtarlara verdi.

Yavaş seçildikten sonrada verdiği sözü unutmadı. Makamına kabul ettiği muhtarların dertlerini sıkıntılarını birer birer dinledi ve tüm sorunları not aldı. Sadece not almakla da kalmadı. İmar problemi için muhtarların yanında İmar Daire Başkanı Çoşkun Tunç’u arayarak bilgi aldı. Muhtarlara sorunu çözüme kavuşturabilmek için imar daire başkanının da olacağı başka bir toplantı için gün verdi.

SEKİZ MAHALLENİN ORTAK SORUNU İMAR

Yedi mahalle muhtarı adına konuşan Aşağı İmrahor Muhtarı Mustafa Aytek, Mansur Yavaş’a sorunlarını dile getirdi.

Aytek, “Sekiz mahalleyle sorunlarımız ortak. Şehir merkezine uzak köylerin bile çok hızlı şehirleşmesine rağmen bu sekiz mahalle şehrin göbeğinde maalesef şehirleşemedi. Ankara’da ki en mağdur 8 mahalleyiz.

Daha önce belediye eski başkanı Melih Gökçek ile görüşmemizde buradan ağırlıklı olarak sağ partilere oy çıkmasına rağmen neden hizmet alamadığımızı sorduk. Gökçek “Biz oraları unutmadık, oraları en sona bıraktık. Orası Ankara’nın en mükemmel yeri olacak” sözünü verdi. Bu sözü yaklaşık 10 yıl önce verdi. Görevden alınmadan 3 yıl öncede hızlı bir şekilde Kanal Ankara’nın sözünü aldık. Ancak bu konuyla ilgili olarak kandırıldık. Bunu hep dile getirdik, artık söylemekten de yoruldum. Bizim annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz görmedi. Bizler de artık baba, dede olduk bizlerde mi rahatlığı göremeyeceğiz? Sorunlarla hep baş başa kaldık.

Artık tek ümidimiz siz oldunuz. Sekiz mahallenin muhtarı seçim öncesinde bir araya geldik ve bir karar aldık. Biz Mansur Yavaş’a çalışmak zorundayız. Bu zamana kadar sağ partilere oy çıkaran yerleriz, bu saatten sonra ne olacaksa olsun, zaten hizmet almıyoruz dedik. Bu karara bütün arkadaşlarımız uydu. Sağ partiler dışında oy çıkmayan sandıklardan bile bu seçimde size oy çıkardık” dedi.

‘OTURMA ALANLARIMIZIN İMARI OLSUN’

Oturma alanlarının imarı olmadığı için hizmet alamadıklarını dile getiren Aytek, ” Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Mühye, Karataş, Yakub Abdal Mahalleleri olarak çok sıkıntılıyız. Artık alt yapılarımız yapılsın, oturum alanlarımızın imarı olsun istiyoruz. Muhtar arkadaşlarla birlikte bunun için çok çabaladık. Çankaya Belediyesi‘ne sıkıntılarımızı dile getirdiğimizde şöyle bir cevap aldık: ‘Biz her şeyi hazırlatıyoruz ancak Büyükşehir Belediyesi’nden geri dönüyor.’

Sizlerinde desteğiyle öncelikle oturum alanlarımızın imarları olsun. Doğal gazımız gelsin, kömürden kurtulalım. Şehrin göbeğinde yaşıyoruz ama ne köy hayatı, ne mahalle, nede şehir hayatı yaşıyoruz, ne olduğumuz belli değil.

İkinci konuda Kanal Ankara Projesi. Bu projeyi cumhurbaşkanına da dile getirdik. Dosyalar hazırlattık, 100 bin hak sahibinin olduğunu özellikle vurguladık. Sesimizi duyurmak için gazetelere çıktık. En son seçime yakın sesimizi duymuş ‘Muhtarlarımı üzeni, bende üzerim’ şeklinde bir açıklama yaptı ama desteği oldu mu? Hayır.

Son seçimde 10 metrekareye yakın bir alana temel attılar. 10 tane kamyon, 3 tane kepçe konuldu. Halk artık uyandı, seçim için iş makineleri konulduğunu gördü ve ona göre değerlendirdi.

Bu konu hakkında ne yapabiliriz? Bu sekiz mahalleyi bu sıkıntıdan nasıl kurtarabiliriz? Biz bu hususta size çok güveniyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘YOL ÜSTÜ’ VE ‘YOL ALTI’ İÇİN TALİMAT VERDİ

İkinci toplantıda tekrar bir araya gelen muhtarlar ve Mansur Yavaş’a İmar Daire Başkanı Çoşkun Tunç ve Fen İşleri Daire Başkanı Erol Gündüz eşlik etti. Toplantı da ‘yol üstü’ ve ‘yol altı’ olarak bilinen bölgenin imar açısından sıkıntılı noktaları masaya yatırıldı.

Çoşkun Tunç, Yol Altı için imarın geçtiğini ancak ufak tefek parselasyon çalışmalarının olduğunu ve bölgeye 2 ay içerisinde inşaat ruhsatlarının verilmesinin hazır olacağını bildirdi.

Tunç, Yol Üstü için ise tarım izinlerinin ve diğer izinlerin alındığını 5 binlik imar çalışmalarının talimat verilmesi durumunda başlayabileceğini ifade etti. Bu bilgiler üzerine Yavaş çalışmaların derhal başlaması talimatını verdi.

KANAL ANKARA PROJESİ CUMHURBAŞKANLIĞINDA

Muhtarların ortak bir biçimde dile getirdiği başka bir konuda defalarca söz verilmiş olmasına rağmen bir türlü başlamayan Kanal Ankara Projesi oldu. Yavaş, Kanal Ankara Projesi’nin Cumhurbaşkanının millet bahçesi projesi kapsamında olduğunu şu an için bu konunun yetkileri dışında olduğunu ancak takipçisi olacağının sözünü de verdi.

TAKDİR KAZANDI

Mansur Yavaş’ın alçakgönüllü yaklaşımı ve herkesin derdini dinleyerek anında çözüm arayışına girmesi taraflı tarafsız herkes tarafından takdir kazandı. Muhtarlar Yavaş’ın çözüm odaklı ve alçakgönüllü davranışları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bölgenin imar sorunlarının çözülmesi için canı gönülden uğraşan Bayram Gültekin toplantıyı değerlendirdi. Mansur Yavaş’tan en başından beri ümitli olduğunu ifade eden Gültekin, ” Alınan kararlardan son derece mutlu oldum. Seçim öncesinde Haseki ve Yavaş farkını göreceksiniz demiştim. Bu toplantı da aradaki farkı görmemizi çok net bir biçimde sağladı. Bu farkı muhtarlarımızda gördü. Çünkü daha önce Haseki’den randevu bile alamamışken Yavaş hem seçim öncesi ziyaretimizde bulundu hem de seçim sürecinde verdiği sözlerin arkasında durdu. Gerekli talimatları vererek bizi oldukça mutlu etti” ifadelerinde bulundu.