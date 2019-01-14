DİN görevlileri, öğretmenler, avukatlar, politikacılar, oyuncular, tiyatrocu ve şarkıcılar gibi sesini yoğun kullanan meslek grupları ses hastalıklarının tehdidi altında.

Bunlardan biri de sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan imam Şükrü Koç. 30 yıldır imamlık yapan ve şan sesi terapisiyle sağlığına kavuşan Koç, “Tedaviyle ses tellerimin güçlendiğini fark ettim” dedi.

Ses kısıklığı, nezle ve grip sonrası geçici olarak görülebileceği gibi uzun soluklu de yaşanabiliyor. Uzmanlar iki haftayı geçen ses kısıklıklarında kesinlikle bir doktora başvurulması gerektiğini belirtiyor. Sakarya’da yaşayan 30 senelik imam Şükrü Koç da, ses kısıklığı sebebiyle görevini yerine getirmekte zorlanmaya başladı. Okumalarını istediği gibi gerçekleştiremediğini ifade eden Şükrü Koç, “Görevimi tam olarak yerine getiremiyor, kelimelerde kırılmalar oluyordu. Ses düşüklüğü ve ses kırılmalarından dolayı tedavi yoluna başvurdum” diye konuştu.

“SES TEDAVİSİYLE SESİME KAVUŞACAĞIM”

Sesini istediği gibi kullanamadığından imamlık görevini yapmakta zorlandığını ifade eden Koç, “Sesimi makam olarak kullanmaya başladığımda sorun yaşıyordum. Nefesim yetmiyor, iki kelimeyi arka arda söylemekte zorlanıyordum. hekimim önce ilaç tedavisi verdi. Ayrıca, diyafram çalışmaları ve ses kullanma hareketleriyle ses tellerimi güçlendirdik. Diyafram hareketlerimde başlangıç ve netice arasında ciddi fark var” ifadelerini kullandı.

SES SORUNLARI EN ÇOK HANGİ MESLEKLERİ ETKİLİYOR?

Ses sorunlarının bazı meslek gruplarını yoğun biçimde etkilediğini kaydeden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sevtap Akbulut, şu değerlendirmede bulundu:

“Avukatlar, çağrı merkezi çalışanları, politikacılar, sahne önünde çalışan herkes, oyuncular, tiyatrocular, şarkıcılar, müzisyenler gibi meslek sebebiyle sesini çok kullanan kişilernde aşırı kullanıma bağlı yorulmaya bağlı ya da yükün artmasına bağlı ses sorunları görülebiliyor. Öğretmenler, din görevlileri, imamlar, müezzinlerin yorgunluğa bağlı sorunları ortaya çıkabiliyor. Ya da sesleri doğru teknikle kullanmadıkları için bir ses sorunu şeklinde karşımıza gelebiliyor. Din görevlileri çok sık geliyor. zira aşikar bir aşamadan sonra sesleri yoruluyor. İstedikleri ses kalitesine ulaşamıyorlar. Bu sebeplerle görevlerini tam olarak yerine getiremiyorlar. niçin ki bir futbolcuda menüsküs sorunu daha sık görülüyorsa, bu meslek gruplarında da ses sorunları daha sık görülüyor. Bu iş yükünün saf bir sonucu. Ayrıca, kişi bazı teknikleri doğru uygulayamıyorsa o kişinin o teknikleri öğrenmesini sağlamak gayemiz oluyor.”

GÜNDE İKİ LİTRE SU İÇİN

Ses kısıklığının birçok sebebi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Sevtap Akbulut, sıhhatli ses teli için gün içinde içilen su dozuna dikkat etmek gerektiğini belirtti. ‘Ses tellerinin sıhhatli çalışması ıslaklık ve rutubetlilikle mümkün’ diyen Doç. Dr. Sevtap Akbulut, “Düzenli su içmemiz gerekiyor. Gün içinde 2 litreye kadar su tüketmeye çalışmalıyız. İkincisi ise, sigara kullanıma dikkat etmek gerekiyor. Sigara, başta ses telleri olmak suretiyle birçok hastalığa yol açıyor. Ses teli nodüllerinde sigara en temel risk faktörüdür. Sigara içen birisi daima hastalığa hazırdır. Bunun yanı sıra bütün tütün ürünleri ses tellerine hasar verir. Sesi, aralığı dışında kullanmak da sese hasar verir. azıkların de ses tellerine olumsuz etkileri var. Yiyeceklerle ses telleri arasında yakın bir ilişki var” ifadelerini kullandı.

İKİ HAFTA ÖNEMLİ BİR SÜRE

Ses kısıklığının süresine dikkat edilmesi konusunda uyaran Doç. Dr. Sevtap Akbulut, şu şekilde devam etti:

“Ses kısıklığının süresi 2 haftayı geçiyorsa kesinlikle doktora görünmek gerekiyor. Bir alet yardımıyla hastanın ses tellerine yakından bakıyoruz. Tanının sonrasında tedavi başlıyor. Ses sorunlarında ilaç tedavisi tek başına kafi olmuyor. Şan sesi tedavisi ile kişiye sesini sıhhatli bir biçimde kullanımı öğretiliyor. hasar veren şeylerden uzak durması ya da bu alışkanlıklarını kırmasını, onun yerine sıhhatli alışkanlıklar geliştirmesini sağlıyoruz. tedavi bizim önemli bir tedavi alternatifimiz. bazı durumlar da ise cerrahi tedavi gerekebiliyor. Kanser aynı nodüllerden şüphelenirsek bu tarz şeyleri almamız gerekiyor. Boğazında herhangi bir hastalık, enfeksiyon yokken sesin tonunun değişmesi, bir hastalık uyarısı olmalıdır. kişi bunu yalnızca yorgunluğa bağlamamalıdır.”