30 yıl önce dondurulan embriyodan ikiz bebek dünyaya geldi

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ABD, (DHA) – ABD’nin Tennessee eyaletinde 30 yıl önce dondurulan embriyolardan Lydia Ann and Timothy Ronald Ridgeway adında ikiz bebek, 31 Ekim’de dünyaya geldi. Yetkililer, daha önce 24 ve 27 yıllık embriyolardan bebek dünyaya geldiğini belirterek bunun bir rekor olduğunu duyurdu.

Özel bir kuruluş olan Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC) tarafından basına yapılan açıklamada 30 yıl önce bağışlanmış yumurta ve spermlerden laboratuvar ortamında döllenmiş ve daha sonra dondurulmuş embriyolardan 31 Ekim’de ikiz bebek dünyaya geldiği belirtildi.

DÜNYANIN EN YAŞLI BEBEKLERİ

Bebekler, 30 yıl önce bağışçıların yumurta ve spermlerinden ana rahmi dışında döllenmiş ve saatler sonra -128 derecede sıvı nitrojenle dondurulmuştu. İkiz bebek, embriyo halinde 30 yılı laboratuvarın deposunda dondurulmuş olarak geçirdi ve Ridgeway çifti tarafından evlat edilerek Rachel Ridgeway’in (33) rahmine yerleştirildi. ABD basınında dünyanın en yaşlı bebekleri olarak adlandırılan Lydia Ann and Timothy Ronald’ın sağlık durumlarının yerinde olduğu ifade edildi.

İkiz embriyoların, IVF yöntemiyle isimsiz 50 ve 34 yaşlarındaki evli bir çift tarafından bağışlanan yumurta ve spermlerden döllendiği belirtildi. Basına konuşan baba Ridgeway, bebekler döllendiği zaman kendisinin 5 yaşında olduğunu belirterek durumun kafa karıştırıcı olduğunu ifade etti.

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