30 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan kişiye otomobil çarptı 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU’nda 30 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Halıcıoğlu’ndaki kaza önceki gün öğle saatlerinde Kumbarahane Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 30 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayıp yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam yolun ortasına geldiğinde Hasköy istikametinde ilerleyen otomobilin çarpması sonucu yere savruldu. Otomobil sürücüsü kaza sonrası aracını durdurup yaralının yardımına koştu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

“FENALIK GEÇİRDİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Otomobil sürücüsü “Yaya yoldan geçiyordu bir anda titrer, düşer gibi oldu, fenalık halindeydi. Sağa doğru kaçtım ama arabanın üzerine düştü. Ambulans aldı götürdü, bilinci açık sağlık durumu iyiydi” diye konuştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.