Niğde’nin Ulukışla ilçesi Hacıbekirli köyündeki bir evde çıkan yangında 2’si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.



Yangının ısınmada ya da yemek yapmada kullanılan mangaldan çıkan kıvılcımların evin giriş kapısını tutuşturması sonucu çıktığı belirtiliyor.



Evde yaşayanlar uykuda oldukları için geç fark etmişler yangını. Can kayıplarının en önemli nedeni bu.



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Hemen her kış benzer facialarla karşılaşıyoruz. Odun sobası devriliyor ölenler oluyor, elektrikli soba perdeyi tutuşturuyor ölenler oluyor, mangaldan sıçrayan kıvılcım kapıyı-pencereyi yakıyor ölenler oluyor.



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Bu yangınlara, can kayıplarına, yaralanmalara son vermek sanıldığından da kolay oysa.



Her ev ve işyerine fiyatları otuz liradan başlayıp bin liraya kadar çıkan ve çoğu pille çalışan dumana duyarlı yangın alarm sistemlerinden bir tane takılsa, yangının çıktığı çalan alarmdan anlaşılabilir ve gerekli önlemler hemen alınabilir.



Benim evimde olduğu için biliyorum.



Bırakınız dumanların ortalığı kaplamasını sigara içildiğinde bile alarm çalmaya başlıyor.



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Hadi aileler böyle bir önlemi düşünmüyorlar diyelim, ama merkezi ve yerel yönetimlerin her ev ve işyerine alarm sistemi kurulmasını zorunlu tutmasının önünde herhangi bir engel var mıdır?



Ucuz bir koruma yöntemiyle pek çok can kurtulabilir.



Bugüne kadar alınmayan bu önlem dilerim bundan sonra alınır.



