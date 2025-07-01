İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 30 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarını duyurdu. Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımına göre, son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 156 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 65’i tutuklanırken, 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise halen devam ediyor.

Suçlamalar: Güncel Yapılanma, Ankesörlü Hat, Finans ve Propaganda

Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ’nün: "Güncel yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü, Ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibata geçtiği, Örgüte finans sağladığı, Sosyal medya platformlarında propaganda yaptığı gerekçeleriyle arandığı belirtildi.

30 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlar şu illerde gerçekleştirildi: Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat.

Operasyonlar sırasında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya’dan Tebrik ve Kararlılık Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına, İl Jandarma Komutanlıklarına ve operasyonları gerçekleştiren Jandarma personeline teşekkür ederek; “Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.” dedi