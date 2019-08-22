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3 yıl akciğerine yapışan kemikle yaşadı

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Mardin’in Mazıdağı ilçesinde yaşayan Ayşe Ekinci’nin (59) soluk borusuna, çorba içerken kaçan kemik, akciğerine saplandı.

3 yıl boyunca çare arayan Ekinci’nin akciğerine yapışan kemik, son olarak geldiği Dicle Üniversitesi Hastaneleri Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde basit cerrahi müdahaleyle çıkarıldı.

Mazıdağı ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci, çorba içtiği sırada soluk borusuna bir nesnenin kaçmasıyla göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşamaya başladı. Önce Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne başvuran Ekinci’nin şikâyetleri geçmeyince Mardin, Ankara, İzmir ve Bursa’da birçok farklı hastaneye ve doktora başvurdu. Astım, bronşit gibi teşhisler koyulan Ekinci tedavilere rağmen sorunlarından kurtulamayınca bir tavsiye üzerine Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abrurrahman Şenyiğit tarafından muayene alınan Ekinci’nin akciğerinin filmi çekildi. Ekinci’nin akciğerinde detaylı inceleme yapan Şenyiğit, akciğere yapışan bir nesne tespit etti. Daha sonra çekilen tomografiyle Ekinci’nin akciğerindeki nesnenin kemik olduğu belirlendi. Hastanede Ekinci’ye yapılan cerrahi müdahaleyle 3 yıldır akciğerine yapışan kemik çıkarıldı. 

‘ZATÜRRE HASTASI, ENFEKSİYON GEÇİRENLER BRONKOSKOPİ YAPMASINI ÖNERİYORUZ’

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Cerrahi müdahaleyi yapan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abrurrahman Şenyiğit, Ekinci’nin akciğerine yapışan kemiği bronkoskopi yöntemiyle aldıklarını söyledi. Kemiği çıkardıktan sonra Ekinci’nin kısa sürede sağlığına kavuştuğunu belirten Şenyiğit, “Kemik parçası çıkarıldıktan sonra hastamız saatler içinde kendini iyi hissetmeye başladı. Zatürre hastası, enfeksiyon geçiren hastaların mutlaka bronkoskopi yapmasını öneriyoruz. Bölgemizde bronkoskopi yapmakla ilgili kamerayla bakmak ile ilgili bazen işte sıkıntılar olabiliyor. Bu korkulacak bir şey değildir. Bu tür hastalara olduğu gibi basit bir işlemle bir kaç dakikalık işlemle hastanın yaşam kalitesini yüzde yüz oranda değiştirebiliyoruz. Tedaviden yanıt alınmayan astımlı olgularda, antibiyotikle bir türlü düzelmeyen zatürree olgularında ‘Akciğer içinde tıkayıcı bir şey var mı?’ diye mutlaka düşünmek lazım” dedi. 

‘3 YIL BOYUNCA BİRÇOK HASTANEYE BAŞVURDUK’

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu anlatan Ayşe Ekinci, cerrahi müdahaleyi yapan ekibe teşekkürlerini ileterek “3 yıl boyunca bir eşimle birlikte birçok hastaneye başvurduk. Zatürre, astım gibi hastalığımın olduğunu söylediler. Gittiğim hastanelerde hastalığıma çözüm bulunamadı. En son bir yakınımın öneresiyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geldim. Pazartesi günü muayene, salı günü ise ameliyat oldum. Bugün ise sağlığa kavuştum” diye konuştu. Ekinci’nin yarın tedavi gördüğü hastanede taburcu olacağı öğrenildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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