3 sokak köpeğinin ölü bulunduğu bölgede uyuşturucu iğne kapsülleri bulundu (3)

VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI AÇIĞA ALDI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yahya Kaptan Mahallesi’nde 3 köpeğin uyuşturucu iğne nedeniyle ölmesi üzerine Veterinerlik İşleri Müdürlüğü’ndeki tüm çalışanların açığa alındığını açıkladı. Başkan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Yahya Kaptan Mahallesi’nde gerçekleşen köpek ölümleriyle ilgili olarak açılan soruşturma tamamlanana kadar Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tüm çalışanları açığa alınmış olup, tüm çalışmalarına ara verilmiştir. Açılan soruşturma neticesinde ihmali bulunan kim varsa gereken her türlü girişim titizlikle yerine getirilecektir. İzmit Belediyesi olarak yaşanan acı olayın derin üzüntüsünü duyuyor, tüm hayvan severlerin acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz.”

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