3 öğretmen, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un 70 yıl önceki aşk şiiri için stüdyoda

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM’da görev yapan 3 müzik öğretmeni, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ eserinde yer vermediği, 1950’lerde Hüseyni makamında bestelenen ‘Ezelden aşinanım ben’ adlı aşk şiirini okumak için stüdyoya girdi. Öğretmenler tarafından seslendirilecek şiir, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılında yayınlanacak.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro’da görevli müzik öğretmeni Selçuk Yakışan, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıl dönümü anısına farklı proje hazırladı. Mehmet Akif Ersoy’un ‘Safahat’ adlı eserinde yer vermediği ve 1950’lerde bestelenerek, TRT’de seslendirilen aşk şiirinin okunmasının amaçlandığı projede Yakışan’ın yanı sıra müzik öğretmeni Selami Zengin, tamburda Serdar Çelik ile ortaokul öğrencisi Cihangir Yılmaz piyanosuyla yer aldı. ‘Ezelden aşinanım ben’ isimli, 4 mısradan oluşan şiiri stüdyoda seslendiren öğretmenler, çalışmalarını sürdürüyor. Stüdyo seslendirmesi sonrası bir de klip çekilecek.

Projeyi hazırlayan müzik öğretmeni Selçuk Yakışan, “12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümlerinde programlar düzenleniyor. Bu sene Mehmet Akif Ersoy’la ilgili farklı bir çalışma yapmak istedik. Akif’in aslında çok fazla bilinmeyen, tamamen beşeri aşkla ilgili daha önce bestelenmiş eserini seslendirmeyi uygun gördük. Eseri seslendirmeye başladık, çalışmalar güzel bir şekilde devam ediyor. Eseri, 12 Mart’ta da yayınlamayı planlıyoruz. Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde vatan ve manevi duyguları kullanmıştır. Aşk üzerine şiirleri çok fazla bilinmemekte. 1950’li yıllarda bestelenmiş ‘Safahat’ta bulunmayan eseri hem bunu duyurmak hem de vatan şairinin farklı bir yönü olduğunu göstermek amacıyla çalışmamızı gerçekleştirdik” dedi.

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