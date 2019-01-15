Dünyanın en güçlü insanı herhalde ABD Başkanıdır.

Ülkesi ekonomik olarak da, askeri bakımdan da bir numaradır.

Topraklarının genişliği ile üç yüz milyonu aşan nüfusu da azımsanamaz.

Gelin görün ki Trump bu olağanüstü gücü yerle bir etmek için her geçen gün yeni bir şey yapıyor.

Son attığı, “Kürtlere saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz” tweet’i de bunlardan biri.

Sözleri de tweet’leri de fazla anlam ifade etmiyor, siyaset, diplomasi ve ekonomik çevrelerinde yankı uyandırmıyor artık.

Nitekim Türkiye’yi tehdit ettiği tweet’inden sonra Dolar ve Euro’da sadece üçer kuruşluk artış meydana geldi.

Yani dünyanın en güçlü adamı dövizi beş kuruş bile kıpırdatamadı.

Trump’ın Beyaz Saray’da oturup tweet’ler atmak yerine bir sahil kasabasına yerleşip anılarını yazmaya başlaması herhalde kendisi için de dünya için de daha iyi olur.

Hadi, yazacağı anı kitabının adı da benden olsun:

“Bir tweet attım, beş kuruş etmedi!”

ÇÖPE ATILAN 25 BİN KİTAP

Çankaya Belediyesi’nde görevli temiz işçilerinin çöpe atılan kitapları toplayarak kurdukları kütüphane iki buçuk yılda 25 bin kitaba ulaşmış. İmrahor semtindeki Temizlik İşleri Şantiyesi’nde bulunan kütüphane halka da açıkmış.

Bu habere sevinmek mi gerekir yoksa üzülmek mi?

Sevinelim, çünkü, o kitaplar çöpten toplanıp kütüphaneye konulmasaydı çöp işleme tesisinde parçalanıp yok edilecekti.

Üzülelim, çünkü, Ankara’da demek bir kısım insanlar kitaplarını okuması için başkalarına vermiyorlar, çöpe atmayı tercih ediyorlar.

Ve yine üzülelim, çünkü, o kitapların yazarları demek ki okurlarına ışık tutamıyorlar, onların dünyalarını aydınlatamıyorlar.