Malûmu âliniz Türkiye’de hazinenin verdiği döviz temelli geçiş garantileri ile bir sürü yap işlet devret projesi yapıldı, ya da yapılıyor. Bu projelerin bir çoğu bütçeye yük, devlete dert ve vatandaşa da borç olmuş durumdadır. Hem de sadece bu gün bu topraklarda yaşamakta olan vatandaşlara değil, gelecekte bu topraklarda doğup vatandaş olacaklara dahi borç olmuş durumdadır.

Şimdilerde bu çerçevede yapılan büyük projelerden birinde bir takım hisse alım satım ve sahip değişikliği işlemleri oluyor ve bu işlemler basına da yansımış durumdadır.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre İtalyan inşaat şirketi Astaldi S.P.A.’nın, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki hisselerinin IC İçtaş’a devri için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı!

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurula, Astaldi S.P.A’nın, ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ, IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat AŞ ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat AŞ ve ICA İçtaş-Astaldi adi ortaklığındaki hisselerinin, IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından devralınması işlemi için başvuruldu.

Öte yandan Gazete Duvar’ın haberine göre Çin merkezli üç şirketten oluşan konsorsiyum, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu inşasını yapan ICA’nın yüzde 51 hissesini 659.13 milyon dolara satın alacağını da duyurdu.

Çin’in dev şirketlerinden oluşan konsorsiyumda Sichuan Expressway, Zhejiang Expressway, Jiangsu Expressway, Anhui Expressway, China Merchants Expressway ve China Merchants United Development şirketleri yer alıyor. Anhui Expressway halka açık bir şirket olduğu için Çin’in kamuyu aydınlatma platformuna bir açıklama yapmış bulunmakta. Açıklamada ICA konsorsiyumunun yüzde 51 hissesi için 659.13 milyon dolar ödeneceği belirtildi.

Görüldüğü üzere bu işlemler gerçekleştiği anda 3. Köprü ve buna bağlı otoyol Çin firmaları tarafından satın alınmış olacak. AKP iktidarı tarafından dağıtılmış ballı kaymaklı yap işlet devret projelerinden biri Çinlilerin eline geçmiş olacak ve 3. köprüyü her kullandığınızda ödeyeceğiniz fahiş ücret trink Çinlilerin cebine girecek.

Bu sıralar Çin küresel bir aktör olma yolunda çok ciddi ve hırslı bir girişimde bulunuyor, elindeki muazzam fon fazlası ile başta Afrika ve Asya ülkeleri olmak üzere birçok ülkede ya yatırım ya satın alma yapıyor, yahut da borç veriyor. Bu sayede çok ciddi bir siyasi kontrol sağlıyor ve çok ciddi bir yumuşak güç elde ediyor.

Zamanında Fransa kralının, elçisi vasıtasıyla Osmanlı İmparatorluğu’ndan borç para istemesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman tarafından vezirine söylenen “ver paşa ver bugün borç alan yarın emir alır” sözünü hiç unutmayınız.

Bir ülkeyi borçlandırarak kontrol etmek çok eski bir siyasi stratejidir! Çin bu stratejiyi günümüzde en etkili uygulayan devlettir, elinde ticaret fazlası ile oluşmuş, nereye yatıracağını bilemediği trilyonlarca dolar parası vardır, bu parayı kendisine pazar yaratmak ve siyasi etki alanını genişletmek için maharetle kullanmaktadır.

Para gelsin de nasıl gelirse gelsin, kaça gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin derdindeki AKP iktidarı bu stratejik detayları düşünmüyor ya da düşünse dahi umursamıyor olabilir ama bu toprakları yurt belirlemiş, geleceğini bu topraklara, bu devlete bağlamış tüm yurtsever vatandaşların bunu düşünmesi ve umursaması gerekmektedir.

Osmanlı İmparatorluğunun içine düştüğü borç batağı ve bunun sonucunda kurulmuş olan Düyun-u Umumiye (Düyun-u Umumiye-i Osmaniye Varidat-ı Muhassasa İdaresi) idaresi asla unutulmamalıdır ekonomik bağımsızlığı kaybetmenin sonu siyasi ve askeri bağımsızlığı da kaybetmektir. Bu acı hakikat bu topraklarda somut olarak yaşanmıştır tarihi kayıtlar ortada durmaktadır tarih tarihten ders almayanlar için tekerrürden ibarettir demedi demeyin.