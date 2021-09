3 kızını öldüren müezzin ‘uyarı’ almış

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- TRABZON’un Of ilçesinde evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş’ı (4) tabancayla başlarından vurup öldüren müezzin Emre Göktaş’ın (36), daha önceki görev yeri Rize’deki Fener Camisi’nde disiplinsiz hareketleri nedeniyle ‘uyarı’ aldığı ortaya çıktı. Cami imamı ve cemaatle sürekli kavga ettiği belirtilen Göktaş’ın devam eden disiplinsiz hareketleri nedeniyle görev yerinin 2 ay önce değiştirildiği bildirildi.

Olay, salı günü saat 16.00 sıralarında Uluağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Of Müftülüğü’nde müezzin olan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çay bahçesine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından 3 kardeş, dün Çaykara ilçesi Taşhanpazarı Mahallesi’nde toprağa verildi. Emre Göktaş da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rize’deki Fener Camisi’nde müezzin olarak görev yapan Göktaş’ın sürekli cami imamı ve cemaatle tartıştığı, kavga ettiği ve sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Disiplinsiz hareketlerini sürdüren ve hakkında sürekli şikayetler yapılan Göktaş’ın Rize İl Müftülüğü’ne çağrılarak uyarıldığı belirtildi. Göktaş’ın devam eden disiplinsiz hareketleri nedeniyle 2 ay önce görev yerinin değiştirildiği, Trabzon’un Of İlçe Müftülüğü emrine verildiği ifade edildi.

