3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba yarın hakim karşısına çıkacak (2)

‘SANIĞIN TUTUKLANMASINI TALEP EDECEĞİZ’

Mersin’de S.D.’nin (55) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kızları H.G., S.D. ve S.D.’nin, avukatı Semra Kabasakal, davada sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini bildirdi. Kabasakal, “Mütalaa verildikten sonra biz de müdahil vekili olarak savunma ve beyanlarımızı bildireceğiz. Bizim talebimiz cezalandırılması yönündedir. Maalesef çocuklardan biri için zaman aşımı söz konusu oldu. Kızlarımız zaten bunun için bu zamana kadar sessiz kalmışlar. Şikayet ve duruşma süresinden sonra daha acı günler yaşamışlar. Herkes tarafından, özellikle babanın ailesi tarafından çok tehdit ve rahatsız edildiler. Şimdiye kadar bunun için sesiz kalmışlar. Savcılık mütalaasını verdi, ancak indirim uyguladı. Hiçbir indirim uygulamadan sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz, çünkü bu suçu işlediği yönünde kesin kanaat var. Ancak süre yönünde mahkemede bir tereddüt hasıl oldu. Biz bu süre yönünde de bir tereddüdün olmadığını düşünüyoruz. Sanığın tutuklanmasını talep edeceğiz. Talebimiz bu yönde olacak” dedi.

‘EVLATLARINA BUNU YAPAN İNSAN BAŞKALARINA DA KIYMIŞTIR’

Mağdurlardan S.D. ise tek taleplerinin bu zamana kadar çektiklerinin bir karşılığının olması gerektiğini ifade ederek, “Çocukluğumuzdan bu yana yaşadığımız ıstırap dolu günler, hukuk mücadelesine girdiğimiz günden bu yana başımıza gelen felaketlerin tarifi dahi çok zor. Bu yaşadıklarımızı cezasının verilmesini istiyorum. Adalete güvenip, adalete sığındım. Adalete olan inancımı yitirmek istemiyorum. Böyle bir insanın, caninin kendi öz kızlarına yaptığı bu işkence dolu hayatı, başka insanların canına da kıymasını istemiyorum. Kendi evlatlarına bunu yapan insan başkalarına da kıymıştır. Toplum için bu insanın dışarıda özgürce gezmemesini talep ediyorum. En ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum. Çektiğimiz çilelere birinin dur demesi gerekiyor. Son bir yılımızda ömrümüzden ömür götürdü, diliyorum en ağır ceza ile cezalandırılır. Çünkü hiçbir ceza bizim çocukluğumuzu geri vermeyecek” diye konuştu.

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