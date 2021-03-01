3 kişinin bulunduğu otomobile silahlı saldırı kamerada

Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ’de park halindeki otomobilde oturan 3 kişi silahlı saldırıya uğradı. Araçtaki bir kişi ağır yaralanırken, kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan kayıplara karıştı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 24 Şubat Çarşamba, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halindeki araçta bulunan Ömer O. (27) ve iki arkadaşı sohbet ettikleri sırada kimliği belirsiz bir kişi araca yaklaşarak elindeki silahla üst üste ateş açtı. 10 el ateş açan saldırgan daha sonra olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Çevredekiler, saldırganı yakalamak için peşinden koştu. Peşindekilere de yakalanmamak için silahla ateş açan saldırgan kayıplara karıştı. Çok sayıda merminin ayağına isabet etmesi sonucu yaralanan Ömer O., arkadaşları tarafından otomobille Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler çevre güvenliğini aldıktan sonra bölgede inceleme yaptı. Olay yerinde, 10 adet boş kovan ve yerde içime hazır bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Polis, güvenlik nedeniyle sokağı trafiğe kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, saldırganın belirlenmesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından sokak tekrar trafiğe açılırken, Ömer O.’nun hastanedeki tedavisi sürüyor.

“PEŞİNDEN KOŞTUK, BİZE DE ATEŞ AÇTI”

Görgü tanıklarından Rıza Yücel, “Arabanın yanına geldi. Şoför koltuğunun yanında oturan kişiye ateş açtı. Araçta üç kişi vardı. Hastaneye diğer arkadaşları otomobille götürdü. Biz ilk başta silahı, çocuk oyuncağı zannettik. Çocuklar atıyor zannettik. Adam kaçarken biz peşine düştük. Bunun üzerine silahla bize doğru bir el ateş açtı. Biz de korkudan peşinden gitmeyi bıraktık.” dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, park halindeki araca doğru yaklaşan saldırganın silah çıkararak, önce aracın kapısını açmaya çalıştığı başarısız olunca da aracın ön sağ koltuğunda oturan Ömer O.’ya üst üste ateş açtığı yer alıyor. 10 el ateş eden saldırganın olay yerinden koşarak ara sokağa doğru kaçıyor. Olay yerinde bulunanlar saldırganın peşinden koşuyor.

(FOTOĞRAFLI)

