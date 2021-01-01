3 kişi çaldıkları otomobilde pizza yerken yakalandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TURİZM sektöründe, yeni yılda birçok ülkenin yaz dönemine aşıları yetiştiremeyeceği, bu nedenle 2021 turizm sezonunda da seyahatin PCR test ile yapılabileceğini öngörülüyor. Koronavirüs salgını,...