3 kez kanseri yenen Durukan’a bilgisayar desteği

SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta önce böbrek yetmezliği, ardından da 3 kez kanser tanısı konulan ve hastalıkla yılmadan mücadele eden üniversite öğrencisi Durukan Yıldız’a (29), Belediye Başkanı Hilmi Bilgin eğitimini sürdürebilmesi için dizüstü bilgisayar hediye etti.

Sivas’ta yaşayan Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü birinci sınıfı öğrencisi Durukan Yıldız’a Sivas Belediyesi destek verdi. 2004 yılında böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye yatan ve babası Halim Yıldız ‘dan (59) böbrek nakli yapılan Yıldız’ın rahatsızlığı 2014 yılında tekrarladı. Bu kez de annesi Döndü Yıldız’dan (58) böbrek nakli yapılan Yıldız’a, yaklaşık 8 ay sonra ise kalınbağırsak kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat edilen genç, 1 yıl boyunca kemoterapi gördü. Ancak hastalığı 2016 yılında yeniden nükseden Yıldız bu kez karaciğerinden ameliyat geçirdi. Aldığı kemoterapi ile kanseri yendi. Ancak talihsiz gencin rahatsızlığı 2018 yılında bir kez daha nüksetti. Yılmadan hastalıkla mücadele eden Durukan Yıldız, aldığı kemoterapi ile bir kez daha kanseri alt etti. 3 kere yendiği kanser bu yıl bir kez daha nüksetti. Durukan Yıldız kanseri yenmek için bir kez daha kemoterapi seanslarına başlayacak.

Pandemi ve hastalığı nedeniyle okuluna gidemeyen Durukan Yıldız, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e ulaşarak derslerini uzaktan eğitimle takip edebilmek için tablet istedi. İsteğe duyarsız kalmayan Başkan Bilgin, Durukan Yıldız’ın eğitimine devam edebilmesi için kendisine dizüstü bilgisayar hediye etti. Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Duman ve Levent Olgun, Durukan’ı evinde ziyaret ederek Başkan Bilgin’in hediye ettiği dizüstü bilgisayarı kendisine teslim etti.

BİR KEZ DAHA AMELİYAT GEREKİYOR

Derslerine katılabileceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Durukan Yıldız, “Önce Başkan yardımcımız Levent Olgun’la iletişime geçtim. Daha sonra Ahmet Başkanım beni aradı, durumumu kendisine anlattım. Sağ olsun Hilmi Başkanımız da yakından ilgilendi. Hem derslerime çalışabilmek hem de uzaktan eğitime katılabilmek için ihtiyacım olan dizüstü bilgisayarı bana gönderdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yıldız, karaciğer ana damar ve safra kesesinde tekrar nükseden kanser kitlesinin boyutunun büyük olması nedeniyle ameliyatın riskli olduğunu bu nedenle doktorların kendisini ameliyat etmek istemediklerini belirterek “Beni ameliyat edecek doktor arıyorum. Sivas’ta, Ankara’da ve İstanbul’da gitmediğim doktor kalmadı. Hepsi beni geri çevirdi. Kanseri 4’üncü kez yenmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımızdan destek bekliyorum” dedi.

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