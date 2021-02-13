3.Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA) – Pandemiyle geçen 2020 yılının en iyi radyo, radyocu ve radyo programları, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “3. Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri” töreninde sahiplerini buldu. Kovid-19 nedeniyle online olarak gerçekleşen programda engelliler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı onur ödülüne layık gördü. Salgın günlerinde engellilerin dertlerini anlamaya bir adım daha yaklaştıklarını söyleyen Koca, “Salgınla birlikte engelsiz hayatın değerini bir kez daha gördük. Fiziki mesafelerden çok, kalben yakınlığın önemini hatırladık” dedi.
“Radyo ve radyocu dostu” Bağcılar Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve Türkiye’nin önde gelen radyocularının ödüllendirildiği Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri’nin bu yıl üçüncüsü gerçekleşti. Her yıl siyasetten iş ve sanat dünyasına kadar birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen program koronavirüs nedeniyle bu sene online olarak düzenlendi.
HAYATINI KAYBEDEN RADYOCULAR ANILDI
Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen tören, Bağcılar Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Radyo programcısı Onur Sakar’ın sunduğu gece Eşref Şefik’in ilk radyo anonsu ve ardından hayatını kaybeden radyocuların anılmasıyla başladı. Kısa süre önce yaşamını yitiren sanatçı Hüner Coşkuner de saygı ve rahmetle anıldı.
ENGELLİLER KONUSUNDA HEP İLKLERİ YAPIYORUZ
Etkinliğin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı açılış konuşmasında “Bu programın farklı bir anlamı var. Önceki hafta yeni belediye binamıza taşınmıştık. Yeni belediye binamızdaki ilk programımız. Bugüne kadar engelliler konusunda hep ilkleri yapan bir belediyeyiz. Biz yerel yöneticiler olarak herkese ve her kesime hizmet etme mecburiyetimiz var. Bu anlamda eğer engelli kardeşlerimizin imkanlarını rahatlatırsak, engellerini ortadan kaldırırsak onlara da engelli demeye gerek kalmaz diye düşünüyorum. Bu programda ödül alan herkesi tebrik ediyorum” dedi. Çağırıcı bütün radyoculara salgın sürecinde dinleyenlere verdikleri moralden dolayı da teşekkür etti.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA’YA ONUR ÖDÜLÜ VERİLDİ
Programda birbirinden ünlü sanatçıların 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne yönelik gönderdikleri görüntülü mesajlar yayınlandı. Daha sonra da www.engelsizmikrofon.org adresi üzerinden halk oylaması sonucu ödüllerin sahibi olan isimler açıklandı. Engellilerden oluşan jürinin belirlediği listeye göre; “Engelsiz Mikrofon Onur Ödülü” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “Engelsiz Mikrofon Özel Ödülü” İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya ve “Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü” rahmetli sanatçı Barış Manço’ya verildi.
“EN ÖNEMLİ DERSLERDEN BİRİNİ ALDIK”
Videolu mesaj gönderen Koca, koronavirüs süreci ve engellilerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgınla birlikte engelsiz hayatın değerini bir kez daha gördüklerini söyleyen Koca, “İnsanlarımızın pek çoğu sizin her gün yüz yüze kaldığınız kısıtlamaların çok hafifleriyle yeni tanıştı. Bulaşıcı bir hastalığın getirdiği kısıtlamalarla önünde hiçbir engel olmadan sokağa çıkabilmenin anlamını yeni tanıdı. Bu virüsle mücadelede toplum olarak unutmamamız gereken en önemli derslerden birini aldığımızı düşünüyorum. Bu sıkıntıları günlük hayatımızın bir parçası olarak her gün yaşayan engelli kardeşlerimizin dertlerini anlamaya bir adım daha yaklaştık. Fiziki mesafelerden çok kalben yakınlığın önemini hatırladık” dedi.
Virüsle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü de ifade eden Koca, şöyle devam etti:
“Engelli kardeşlerimizi hayat içinde güçlü tutacak tedbirlere çok büyük önem veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın verdiği destekle sağlık çalışanları olarak cephe savaşı veriyoruz. Bu virüs en kısa zamanda hayatı kısıtlayan bir engel olmaktan çıkacak.”
Bakan Koca, ödülü sağlık çalışanlarımız adına büyük bir onurla kabul ettiğini söyledi.
İşte gecede ödül alan radyo, radyocu ve radyo programları:
-YILIN EN İYİ ULUSAL RADYOSU
RADYO 7
-YILIN EN İYİ YABANCI MÜZİK RADYOSU
JOY FM
-YILIN EN İYİ YEREL RADYO PROGRAMCISI
DADALİ SHOW / RADYO EKİN
-YILIN EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ RADYOSU
RADYO EKİN
-YILIN EN İYİ ARABESK RADYOSU
RADYO 2000
– YILIN EN İYİ HABER RADYOSU
NTV RADYO
-ENGELSİZ MİKROFON ONUR ÖDÜLÜ
DR. FAHRETTİN KOCA / SAĞLIK BAKANI
-ENGELSİZ MİKROFON ÖZEL ÖDÜLÜ
TRT İSTANBUL RADYOSU
ALİ YERLİKAYA – İSTANBUL VALİSİ
-YILIN EN İYİ POP MÜZİK RADYOSU
NUMBER ONE TÜRK
-YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN RADYOSU
KARADENİZ FM
-YILIN EN İYİ KONUŞAN(TALK) RADYOSU
KAFA RADYO
-YILIN EN İYİ RADYOYA DEĞER KATANLAR ÖDÜLÜ
ŞAFAK KARAMAN – KRAL POP
KADİR ÇÖPDEMİR – METRO FM
GÖNÜL DOSTU ŞENER- KRAL FM
NİHAT SIRDAR – KAFA RADYO
GÜÇLÜ METE – KAFA RADYO
GEVEZE – POWER FM
-YILIN EN İYİ KADIN RADYO PROGRAMCISI
YASEMİN ŞEFİK / BEST FM
– YILIN EN İYİ ERKEK RADYO PROGRAMCISI
AFRİKALI ALİ / KRAL FM
– ENGELSİZ MİKROFON BAŞARI ÖDÜLÜ
SERDAR GÖKALP – SON ŞAKA (FİLM)
– YILIN EN İYİ SPOR RADYOSU
RADYO FENERBAHÇE
– YILIN EN İYİ RADYO SHOW PROGRAMI
CEM ARSLAN / SÜPER FM
-ENGELSİZ MİKROFON RADYO DOSTU ÖDÜLÜ
-KADİR BIYIKLI (FONEX)
-ANT MEDYA / ARİF ANTLI
-YILIN EN İYİ RADYO KONUK PROGRAMI
HİLAL ÖZGANİ – RADYO D
-YILIN EN İYİ HABER PROGRAMI VE SUNUCUSU
SEÇİL GÖREN – KRAL FM
– YILIN EN İYİ TEMATİK RADYOSU
RADYO TRAFİK
– YILIN EN İYİ ŞİİR EDEBİYAT PROGRAMI
UMUT ÖZTÜRK – RADYO 7
– YILIN EN İYİ İNTERNET RADYOSU
RADYO BAŞAKŞEHİR
– ENGELSİZ MİKROFON JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
ALİ EYÜBOĞLU – MİLLİYET CADDE
CANLI MASA – UÇANKUŞ TV
NELER OLUYOR HAYATTA – KANAL D
SÖYLEMEZSEM OLMAZ – BEYAZ TV
DEMET VE ALİŞAN’LA SABAH SABAH – STAR TV
UĞUR ÖNVER A’DAN Z’YE – CNN TÜRK
MEHMET AYDIN – TGRT HABER
RIDVAN BIYIK – SHOW HABER