3 çocuk babası polis memuru, koronavirüse yenildi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde görev yapan 3 çocuk babası polis memuru Hazret Özdemir (46), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği’nde baş polis memuru olarak görev yapan Hazret Özdemir’in 4 Aralık’ta koronavirüs testi pozitif çıktı. Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 3 çocuk babası Özdemir, durumu ağırlaşınca aynı hastanede yoğun bakıma alındı. Hazret Özdemir, akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir’in cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı’nda düzenlenecek törenden sonra Çamlıyayla Fakılar Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

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