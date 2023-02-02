3 çocuk annesi Türkan’ı öldüren akrabasına indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet talebi

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde, Türkan Demir’in (27) tavuk çiftliğinde kürekle başına vurulup, bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görülen davada, savcı, mütalaasını verip, tutuklu sanık Hakkı Elalmış’ın (30) ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek’ öldürme suçundan indirim yapılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Olay, Biga’nın Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde geçen yıl 27 Mayıs’ta meydana geldi. Türkan Demir ve eşi Abdullah Demir (34), 3 çocuklarıyla 3 yıl önce Mardin’den çalışmak için Kanibey’e geldi. Akrabaları, evli ve 2 çocuk babası Hakkı Elalmış da Mardin’den aynı köye gelip, başka tavuk çiftliğinde çalışmaya başladı.

Demir çiftinin çalıştığı çiftliğe gelen Elalmış, Türkan Demir ile tartıştı. İddiaya göre Elalmış, kürekle vurduğu Demir’i tavukhaneye sokup, sapıyla burada da vurmaya devam etti, ardından bıçakladı. Türkan Demir’i gören çocukları, yan taraftaki tavukhanedeki babaları Abdullah Demir’e haber verdi. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi’ne götürülen Demir, kurtarılamadı. Çiftlikteki güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cinayet şüphelisinin Elalmış olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Elalmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. ‘Tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Elalmış’ın Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Sanık Elalmış, ikinci duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda müşteki ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşma, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından tanık ifadelerinin dinlenilmesiyle devam etti.

‘TÜRKAN, ARKAMIZDAN KONUŞMAYA BAŞLADI’

Sanık Hakkı Elalmış’ın eşi Güllü Elalmış, SEGBİS üzerinden mahkemede verdiği ifadede, “Türkan Demir ve Abdullah Demir ile uzaktan akrabayız. Biga’da 2 ayrı çiftlikte çalışıyoruz. Aramızda husumet yoktu. Normalde aramız iyiydi. Türkan Demir hakkımızda kötü söylemlerde bulunduğu için eskisi görüşmemeye başladık. Eşim ile Abdullah Demir görüşmeye devam etse de eskisi gibi samimi değildik. Eşim, daha önce haklarında kötü şeyler konuşulduğu için yaşantılarına dikkat etmeleri konusunda Türkan Demir ve Abdullah Demir’i uyardı. Bu uyarının ardından Türkan Demir arkamızdan konuşmaya başladı. Abdullah’a eşi Türkan Demir’in arkamızdan konuştuğunu söyledik ama bize Türkan ile baş edemediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

‘EŞİM EVE GELDİĞİNDE PARMAKLARI KANIYORDU’

Olay gecesini de anlatan tanık Güllü Elalmış, “O gün eşimin Türkan Demir’in evine gittiğini bilmiyordum. Kümeste çalışmaya gittiğini biliyordum. Eve geldiğinde parmakları kanıyordu. Sorduğumda kümes kapısına sıkıştırdığını söyledi. Üzerindeki kıyafetleri makineye attı. Duşa girdi. Telefon geldi. Sorduğumda ise Türkan’ın hastaneye kaldırıldığını, Türkan’ın kendisine bıçakla saldırdığını söyledi. Olayın ayrıntılarını öğrenemeden eşim evden ayrıldı. Sonra jandarma gelip beni karakola götürdü, evde arama yaptı. Karakolda eşimin Türkan Demir’i öldürdüğünü öğrendim” ifadelerini kullandı.

‘KÜMESTE KAMERA OLDUĞUNU BİLİYORDUM’

Duruşmada savunma yapan sanık Hakkı Elalmış ise “Benim ruhsatlı av tüfeğim ve silahım bulunmaktadır. Türkan Demir’i öldürme niyetim olsaydı tabanca ya da tüfeğimi alırdım. Kümeste kamera olduğunu biliyordum. Öldürmeyi düşünmüyordum. Öldürmeyi düşünsem bunu kameraların olmadığı bir yerde yapardım. Olay sırasında çocukları beni gördü, engellemeye çalıştılar. Beni gördükleri halde hastaneye Abdullah Demir’in yanına gittim. Bu nedenle karakolda, savcılıkta sağlıklı ifade veremedim. Türkan Demir bana ve eşime küfredince kendimi kaybettim” dedi.

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Elalmış için hiçbir hafifletici neden ve indirim sebebi uygulanmaksızın ‘canavarca hisle ve eziyet ederek bir kadını öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, Elalmış’ın tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.

‘SANIK BU CİNAYETİ İŞLERKEN GÜNDÜZ GİDİP BİR KEŞİF YAPMIŞ’

Duruşma sonunda açıklamalarda bulunan Demir ailesinin avukatı İlayda Kocabaş, “Soruşturma aşamasında sanık hakkında verilen sevk maddelerinin kasten insan öldürmenin nitelikli hali, yani hem kadına karşı işlenmiş olması hem de canavarca hisle ve eziyet edilerek işlenmiş olmasından dolayı yargılanmasına karar verilmişti. Bizler bu süreç boyunca bu cinayetin ayrıca tasarlanarak işlenmiş bir cinayet olduğunu iddia ettik. Zira sanık bu cinayeti işlerken gündüz gidip bir keşif yapmış. Akşam maktulün eşini takip etmiş, evde olmadığından emin olmuş. Daha sonra maktulün olduğu eve üzerinde bıçakla, hazırlıklı olarak gelerek Türkan Demir’i katletmiştir. Bizler bugün 2’nci duruşmada aynı beyanlarımızı tekrarladık. Duruşma ertelendi. Mahkemeye heyetinin kararı için karar celsesini bekliyoruz” diye konuştu. (DHA)

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