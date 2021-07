3 çocuğunun gözü önünde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövüldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde Irmak Kıvrak T. (38), boşanma aşamasındaki eşi Murat T. (48) tarafından 3 çocuğunun gözü önünde darbedildi. Sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında bel kemiğinde 3 kırık oluşan Irmak Kıvrak T., üçüncü kez şiddet olayına uğradığını ve her seferinde polise başvurduğunu belirterek, “Bu kişi şu an dışarıda. Eskiden gözaltına alınırdı ama şimdi gözaltı diye bir şey yok. İlla ölmemiz mi lazım? İlla bıçaklanmam ya da silahla vurulmam mı lazım?” dedi.

Olay, geçen 16 Temmuz’da, Irmak Kıvrak T.’nin 3 çocuğuyla birlikte yaşadıkları Camikebir Mahallesi’ndeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Müteahhitlik yapan Murat T., iddiaya göre, çocuklarını kendine karşı doldurduğunu savunduğu, boşanma aşamasındaki eşi Irmak Kıvrak T.’ye, yaşadığı siteye giderek saldırdı. Sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda, bahçede çocuklarıyla olan Irmak Kıvrak T.’ye doğru gelen Murat T.’nin, yumruk ve tekme attığı, yere yığılan kadının acı içerisinde kıvrandığı görüldü. Murat T. olay yerinden ayrılırken çağrılan ambulanstaki sağlık görevlileri Irmak Kıvrak T.’ye ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

Görüntülerde, sitenin bahçesindeki bir komşunun bir şey yaşanmamış gibi davranarak çim sulamaya devam etmesi ise dikkatleri çekti. Seferihisar Devlet Hastanesi’ne tedaviye alınan Irmak Kıvrak T.’nin bel kemiğinde 3 kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde darbeye bağlı morluklar olduğu belirlendi. Irmak Kıvrak T., aldığı sağlık raporuyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

‘ÇOCUKLARI BANA KARŞI DOLDURUYORSUN’ DEDİ

Irmak Kıvrak T., çocuklarının gözleri önünde yaşadığı şiddetin hem kendisini hem de çocuklarını derinden etkilediğini belirterek, “Saldırdığı sırada ‘Çocuklarımı bana karşı dolduruyorsun’ deyip, tehditler savurdu. Öyle bir şey olmadığını gayet iyi bilmesine rağmen, bunu yaptı. Amacı, benim çocuklarımı bırakıp evden gitmemi sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.

Irmak Kıvrak T. olayı şu şekilde anlattı:

“Olay öncesi arkadaşımla bahçede kahve içiyorduk. Büyük oğlum Rüzgar, ayrı yaşadığımız babasındaydı diğer iki çocuğum ise benim yanımdaydı. Küçük oğlum Ayaz yanıma gelerek, ağabeyi Rüzgar’ın eve döndüğünü, ‘babası vurduğu için’ ağladığını söylediği. Eve gidip Rüzgar’la konuştum, babasının kendisine vurduğunu ve eve kilitlediğini, evin balkonundan çıkıp geldiğini anlattı. Çocuğumu sakinleştirmeye çalıştım, ‘yanlış anlamışsındır, baban sana zarar vermez’ dedim. Ardından Murat T.’yi arayıp, durumu ondan da dinlemek istedim. Rüzgar’a vurmadığını belirterek ‘çocukları bana karşı hep dolduruyorsun’ diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine konuşmayı uzatmadım ve telefonu kapattım. Bu görüşmenin ardından, kahve içtiğim ortak arkadaşımızı aramış, onunla konuşmuş. Olayı arkadaşımdan da öğrenmesine rağmen siteye gelerek bana saldırdı.”

‘İLLA ÖLMEMİZ Mİ LAZIM’

Olayın ardından hem çocuklarının hem de kendisinin psikolojik ve fiziksel açıdan çöktüğünü dile getiren Irmak Kıvrak T., sadece kadınların değil hiçbir canlının böyle bir şeyi yaşamaması gerektiğini söyledi. Üçüncü kez şiddete maruz kaldığını ifade eden Irmak Kıvrak T, “İlkinde darp raporu aldım, bir sonrakinde ise polise sığınmıştım. Bu olayı yapan kişi şu an dışarıda. Eskiden gözaltına alınırdı ama şimdi gözaltı diye bir şey yok. İlla ölmemiz mi lazım? İlla bıçaklanmam ya da silahla vurulmam mı lazım? Çocuklarım o günden beri korkudan uyuyamıyor. Evde, panjurlar dahil her yeri kapatıyoruz. Karşı tarafın da boşanmak istediğine dair yazısı var, ancak mal paylaşımından çekişmeli bir süreç yaşıyoruz. Bu insan bana ve çocuklarıma göre tehlikeli biri. Normal bir ruh yapısına sahip değil. Çocukları doldurduğumu, beni öldüreceğini söylüyor. Çok ağır hakaret ve küfürler ediyor” dedi.

‘İNSANLAR DUYARSIZLAŞMIŞ’

Çevrede olaya şahit olan kişilerin duyarsız kalmasına tepki gösteren Irmak Kıvrak T., “Yumruklanıp yere düştüğüm sırada ‘polisi arayın’ diye bağırdım. Ama kimi balkondan izledi kimi çiçek sulamaya devam etti. Hiç tepki göstermediler. Yere düştüğümde acıdan kalçamın kırıldığını düşündüm. ‘Kalçam kırıldı’ diye bağırmama rağmen Murat T. 2-3 tekme daha attı. Kıvranırken de vurmaya çalıştı, hatta eline geçirdiği bisikleti üzerime fırlatmak istedi. Ben artık, ‘Kalkamıyorum, lütfen ambulansı arayın. Kalçam kırıldı’ diye bağırınca, ambulansı arayabildiler. Eskiden, böyle olaylara insanlar mahalle aralarında tepki verirdi, yapanlar da gözaltına alınırdı. Şimdi herkes Ali kıran baş kesen olmuş.” diye konuştu.

​Irmak Kıvrak T., rahat nefes alabilmek için yetkililerden yardım beklediğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -