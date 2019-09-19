  • Video
    • Video Haber

      3 bin nakil ameliyatına katıldı

      Editör -
      Antalya’da, çocukluk arkadaş olan Yücel Yüksel (41) ve Hamdi Ekelik'in (42) doktor ve çiftçi olma hayali gerçeğe dönüşürken, hayat onları yıllar sonra ameliyathanede buluşturdu.
      Öne Çıkan

      Valilik açıklamıştı… Yıkım başladı

      Editör -
      İstanbul Valiliği, devlet ormanlarında 2017'den sonra usulsüz yollarla yapılan 315 muhtelif cinste kaçak yapının yıkılacağını duyurdu.
      Video Haber

      Kurutmalık üzümler futbol sahasına serildi

      Editör -
      Denizli'nin Buldan ilçesinin Yenicekent Mahallesi'nde 15 bin dönüm alanda yaklaşık 35 bin ton yaş üzüm üreten çiftçilerin hasat dönemi sürüyor.
      Video Haber

      Köylü kadınların ‘piyano’ heyecanı

      Editör -
      Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan köylü kadınlar, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta piyano çalmayı öğreniyor.
  • Haberler
type here...